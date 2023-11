San Marino. Futsal: al Domagnano il posticipo della 5° giornata

Il Domagnano ritrova la vittoria perduta alla prima giornata ed aggancia il Tre Penne a quota 6. Ancora ferma al palo la Libertas dopo quattro gare (più un turno di riposo). Il posticipo della Palestra di Acquaviva si sblocca poco oltre il quarto d’ora, quando il tiro di Francesco Rossi sugli sviluppi di una rimessa laterale si infila vicino al palo alla sinistra di Agostini. Il Domagnano pareggia in capo a 5’ con la deviazione sottomisura di Davide Dolcini, cui fa seguito, appena due giri di lancette dopo, un altro tap-in vincente, quello di Manuel Bollini. Nella ripresa i Lupi piazzano l’allungo con la doppietta di Emmanuele Capone. Nel mezzo, Agostini atterra in area Alan Bacciocchi, che dal dischetto si fa però ipnotizzare dallo stesso estremo giallorosso. La Libertas trova comunque il modo di accorciare con Alex Stefanelli. Nel finale le due squadre giocano a bonus esauriti. E fioccano i tiri liberi. La Libertas va due volte dal dischetto dei dieci metri, ma né Davide Rossi né Alex Stefanelli inquadrano il bersaglio. Lorenzo Bollini invece trasforma per il 5-2 del Domagnano. Lo score si completa con il 5-3 di Davide Rossi, questo su schema da corner e non su tiro libero: non basta però ai Granata per aggiornare la propria classifica.

Questo il quadro completo della quinta giornata:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 5. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Folgore Fiorentino A1: Piccoli – A2: Tura 30/10 1-2 Fiorentino Virtus Pennarossa A1: Tura – A2: Piccoli 30/10 4-1 Fiorentino Tre Penne Cosmos A1: Ercolani – A2: Vandi 30/10 5-1 Dogana La Fiorita Faetano A1: Vandi – A2: Ercolani 30/10 12-1 Dogana Murata Juvenes-Dogana A1: Delvecchio – A2: Zani 30/10 4-2 Domagnano San Giovanni Tre Fiori A1: Zani – A2: Delvecchio 30/10 0-10 Domagnano Libertas Domagnano A1: Tonelli – A2: Sgrignani 02/11 3-5 Pal. Acquaviva Turno di riposo Cailungo

FSGC