San Marino. Futsal: al via le qualificazioni Under 19, domani Kosovo – San Marino

Mancano ormai solo i dettagli, poi prenderà il via il mini-torneo di qualificazione all’Europeo Under 19 di futsal. Per la terza volta (su quattro) sarà San Marino a fare gli onori di casa. Domani il debutto dei giovani Titani di Matteo Selva, opposti al Kosovo. Si gioca alle 18:00, lo stesso identico orario del Match 2, sabato 25 gennaio, quando San Marino sarà a riposo e contendersi i secondi tre punti nel girone a tre sarà affare di Azerbaijan e Kosovo. Domenica sarà il giorno del ritorno in campo della Nazionale sammarinese, che chiuderà la tre giorni europea sfidando l’Azerbaijan, anche in questo caso alle 18:00 e anche in questo caso – come nei due precedenti – con il Multieventi Sport Domus a fare da teatro della sfida. Tutte la partite della Nazionale sammarinese saranno trasmesse in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Titani.tv. “Ci fa molto piacere giocare davanti al nostro pubblico – commenta Matteo Selva, al terzo mandato consecutivo da CT dei Biancoazzurrini – penso sia indicativo della professionalità e competenza dimostrate nell’organizzazione delle precedenti edizioni a San Marino. I ragazzi devono esserne fieri ed il sistema-futsal locale, in generale, potrà trarne beneficio. Mi auguro che il pubblico possa rappresentare sia uno stimolo che una riserva di energia cui attingere, piuttosto che un elemento di pressione aggiuntiva.”

Questi sono i dodici giocatori selezionati dal Commissario Tecnico per il Preliminare del quarto UEFA U-19 Futsal Euro:

Giocatore Data di nascita Società ANDOLINA SIMONE 25/10/2006 SAN MARINO ACADEMY BARBANO JOHNNY 07/01/2006 A.S.D. CESENA FUTSAL BECCARI MATTIA 09/04/2006 S.S. FOLGORE DOLCINI GABRIELE 06/02/2006 SAN MARINO ACADEMY FANTINI LORENZO 17/04/2007 SAN MARINO ACADEMY CRESCENTINI NICOLÒ 27/08/2006 SAN MARINO ACADEMY FORCELLINI DAVID 05/05/2006 S.S. COSMOS FORTUNATI SIMONE 10/08/2006 SAN MARINO ACADEMY FORTUNATI LUCA 10/08/2006 SAN MARINO ACADEMY LAGLIA RICCARDO 17/02/2006 SAN MARINO ACADEMY LOTTI ALESSANDRO 01/08/2007 SAN MARINO ACADEMY MULARONI NICOLÒ 14/01/2006 SAN MARINO ACADEMY

FSGC | Ufficio Stampa

Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC