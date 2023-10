San Marino. Futsal: ancora Folgore-Fiorentino, stavolta per il primato solitario

Già in occasione dei sorteggi dei calendari, l’attenzione di molti era rivolta al nuovo episodio del duello tra le squadre protagoniste delle ultime stagioni di futsal sammarinese. Se nell’annata passata tanto si è dovuto attendere, in quella in corso la supersfida tra Folgore e Fiorentino arriva quasi subito. Domani sera per l’esattezza, presso l’impianto di Fiorentino alle ore 20:15. Le squadre di Zonzini e Michelotti, che hanno dato vita alle ultime tre finali – con la più recente appannaggio del club di Falciano –, si contenderanno la vetta solitaria della classifica. A punteggio pieno con la miglior difesa del torneo (3), entrambe ricercano una vittoria utile a determinare i rapporti di forza che di qui alla fine della stagione regolare.

In contemporanea, ma a Domagnano, si incroceranno anche le due prime inseguitrici. Anche se definire così la Juvenes-Dogana è tecnicamente improprio. Anche squadra di Serravalle, infatti, ha vinto tutte le partite sin qui disputate – solo una di meno, a causa del turno di riposo toccato in sorte ai Biancorossazzurri nel primo turno di campionato. Pausa forzata che stavolta è imposta al Cailungo. Per la squadra di Levani è in arrivo il primo test probante dell’anno, dopo le vittorie pronosticabili con Tre Penne, San Giovanni e proprio Cailungo. Domani sera, alle 20:15, arriva un Murata intenzionato a scrollarsi di dosso la delusione patita nel confronto con la Folgore – dove la sconfitta (1-3) è maturata negli ultimissimi minuti di gioco.

L’altro incontro in prima serata è programmato a Dogana e metterà a confronto Cosmos e Tre Penne. Appaiate a quota 3 punti dopo quattro partite, hanno fatto registrare rendimenti opposti. Vincenti al debutto, poi sempre sconfitti, i ragazzi di Muccioli. Di contro, il club di Città ha interrotto un filotto di tre sconfitte proprio in occasione dell’ultimo impegno nel torneo, battendo di misura la Libertas. Accomunati da un calendario tutt’altro che semplici finora, vanno alla ricerca di certezze tecniche e punti importanti.

Dopo di loro, toccherà a La Fiorita-Faetano. Il secondo incontro di Dogana vede i Gialloblù di Montegiardino nettamente favorita. Gli uomini di Galli arrivano da tre vittorie consecutive dopo lo scivolone al debutto con il Tre Fiori, squadra di pari rango e ambizioni. Completamente diverso il percorso del Faetano, che recentemente ha ottenuto col Cailungo i primi punti stagionali, dopo tre K.O. in altrettante uscite.

Nelle attese, anche l’incontro tra San Giovanni e Tre Fiori (Domagnano, ore 21:45) sembra avere un chiaro favorito. Si tratta dei Gialloblù guidati da Alex Bugli che hanno incamerato sin qui 6 punti in tre partite disputate. Nel derby di Fiorentino, due giornate fa, l’unico passo falso registrato. Non hanno ancora osservato il turno di riposo, invece, quelli di Elmiro Corbelli – alla ricerca dei primi punti per muovere una classifica ancora radente, al pari della Libertas.

Chiude il programma del lunedì, a Fiorentino (ore 21:45), Virtus-Pennarossa. Incontro più equilibrato di quanto la graduatoria non suggerirebbe, promette di regalare interessanti sviluppi per i progetti tecnici di entrambe. I Neroverdi hanno vinto tre delle quattro partite disputate, mentre il Pennarossa – che ha già osservato il turno di riposo – ha levato le braccia al cielo all’esordio, salvo incappare in due sconfitte preventivabili con Murata e La Fiorita. Sarà per questo interessante capire la reale dimensione di due squadre che possono recitare il ruolo di outsider in questa stagione.

Spostato presso la palestra di Acquaviva, infine, il posticipo tra Libertas e Domagnano. I Granata hanno conosciuto solo sconfitte in questo inizio di stagione che, dopo aver proposto loro Folgore e Fiorentino, li ha visti scivolare nell’abbordabile incrocio col Tre Penne (0-1). Partita da non sbagliare per il Domagnano, che ha perso tre incontri su quattro. Alla vittoria iniziale col San Giovanni fanalino di coda, i Lupi hanno ceduto le armi a Tre Fiori, Virtus e La Fiorita. Fischio d’inizio alle 21:45, arbitrerà la coppia Tonelli-Sgrignani.

Questo il programma della quinta giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 5. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Folgore Fiorentino A1: Piccoli – A2: Tura 30/10 20:15 Fiorentino Virtus Pennarossa A1: Tura – A2: Piccoli 30/10 21:45 Fiorentino Tre Penne Cosmos A1: Ercolani – A2: Vandi 30/10 20:15 Dogana La Fiorita Faetano A1: Vandi – A2: Ercolani 30/10 21:45 Dogana Murata Juvenes-Dogana A1: Delvecchio – A2: Zani 30/10 20:15 Domagnano San Giovanni Tre Fiori A1: Zani – A2: Delvecchio 30/10 21:45 Domagnano Libertas Domagnano A1: Tonelli – A2: Sgrignani 02/11 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo Cailungo

FSGC | Ufficio Stampa