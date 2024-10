San Marino. Futsal: botta e risposta nel finale tra Fiorentino e Juvenes-Dogana

L’incontro conclusivo del quarto turno di Campionato Sammarinese di futsal si è disputato ieri sera sul parquet del Multieventi, che ha ospitato la seconda partita in due giorni del torneo. Di fronte Juvenes-Dogana e Fiorentino, che non riescono a dare seguito al primo successo stagionale – ottenuto nel turno precedente. Termina infatti 1-1 la sfida tra le squadre di Galli e Levani, espulso – quest’ultimo – al pari di Simone Celli, destinatario di una doppia ammonizione che ha lasciato la Juvenes-Dogana in inferiorità numerica per una decina di secondi, quelli che mancavano al triplice fischio.

Nel primo tempo sono protagonisti i portieri, entrambi decisivi per confermare il punteggio d’avvio anche a metà gara. Geri è reattivo sul piazzato di Muccioli, dopo la stoccata di Thomas Celli – fuori di un soffio. Il laterale ci riprova di lì a poco, sbattendo sulla trasversale per l’impercettibile deviazione coi polpastrelli dell’estremo rossoblù. All’inizio promettente della Juvenes-Dogana fa seguito una doppia occasione per il Fiorentino: Paolo Casadei smarca Gasperoni davanti a Lorenzo Cecchetti, impeccabile nello schermare la porta. Sul fronte opposto ci prova due volte Cavalli, ma Geri è nuovamente determinante – specie sul secondo tentativo, che lascia di stucco l’avversario. Non da meno la doppia parata di Cecchetti, che risponde alla grande sul diagonale di Bernardi, rialzandosi prontamente per neutralizzare il tap-in di Felici. L’ex Murata ha la comoda palla del vantaggio in chiusura di frazione, liberato da Paoloni davanti al portiere: una volta ancora è però Cecchetti ad imporsi nel duello, chiudendo ogni spiraglio in uscita. Il destro in uscita da corner di Simone Celli, respinto di piede da Geri, chiude il primo tempo.

Nella ripresa, arrivano i gol. A sbloccare l’incontro è Bernardi, che punisce Cecchetti – stavolta non irreprensibile – con un diagonale da posizione estremamente defilata. Con quattordici minuti da giocare, la Juvenes-Dogana va a prendersi il meritato pareggio: Cavalli punta Gasperoni in corsia e con una puntata all’angolino fulmina Geri. Una manciata di secondi prima del termine, doppia ammonizione per Simone Celli. Condizione che non mette a repentagli il risultato finale di 1-1 tra Juvenes-Dogana e Fiorentino, distanti otto punti dalla vetta. I campioni in carica, va detto, hanno disputato una partita in meno rispetto alla Virtus capolista.

Questo il quadro della 4° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | 4. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Pennarossa Libertas A1: Lanuti – A2: Ilie 14/10 10-0 Fiorentino La Fiorita Tre Penne A1: Vandi – A2: Zani 14/10 3-1 Dogana Tre Fiori Domagnano A1: Piccoli – A2: Tura 14/10 2-3 Domagnano Murata San Giovanni A1: Ilie – A2: Lanuti 14/10 21-0 Fiorentino Cosmos Virtus A1: Zani – A2: Vandi 14/10 1-2 Dogana Faetano Cailungo A1: Tonelli – A2: Zaghini 14/10 1-1 Multieventi Juvenes-Dogana Fiorentino A1: Delvecchio – A2: Ercolani 16/10 1-1 Multieventi Turno di riposo: Folgore

