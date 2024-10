San Marino. Futsal: derby pazzo tra San Giovanni e Cailungo, primo successo per la Juvenes-Dogana

La Fiorita prosegue la sua scalata prendendosi lo scalpo del Pennarossa (alla prima sconfitta) e scavalcando in un colpo solo proprio la squadra di Chiesanuova e la Folgore. Dopo un primo tempo a reti inviolate, i Gialloblù di Traviglia la sbloccano con Simone Chezzi, che poi concede il bis quando il cronometro segna 52’. Dopo il 3-0 di Pellegrini, Gasperoni accorcia su rigore. Prima del triplice fischio c’è il tempo per il sigillo di Matteo Chezzi e per il rosso (doppia ammonizione) guadagnato da Cecchini. Vola La Fiorita (con due vittorie su due) e volano anche Tre Penne e Virtus, sempre saldamente in testa al Girone Unico con nove punti conquistati sui nove a disposizione. La terza vittima della Virtus è la Folgore, liquidata per 6-1: reti di Di Maio (tripletta), Pasqualini, Stolfi e Pazzaglia in casa neroverde, di Bacciocchi per il punto giallorossonero della bandiera. La Folgore incappa così nel primo stop di campionato, mentre la Virtus piazza il secondo 6-1 consecutivo dopo quello contro il Tre Fiori. Il Tre Penne migliora invece sé stesso rispetto all’ultima volta: dopo il 3-1 alla Juvenes-Dogana arriva un 5-1 al Faetano, che passa per primo in vantaggio, dopo appena 3’, con Michele Moroni, ma poi deve arrendersi alle copiose mareggiate di Città. Pareggia Gamba al 6’, fa 2-1 Cola su rigore e poi si scatena Dinatale, che mette a segno una doppietta intervallata dall’acuto di Sabatino.

Trova la prima vittoria in campionato la Juvenes-Dogana, che travolge la Libertas 6-2 nel confronto del Multieventi. Simone Celli e Cavalli per il doppio vantaggio biancorossoazzurro nei primi 9’. La Libertas accorcia subito con Zaghini e poi, nel finale di primo tempo, colma l’intero gap grazie all’autorete del portiere Cecchetti. Nella ripresa Thomas Celli riporta avanti la Juvenes-Dogana, che stavolta si tutela con altre tre marcature, rispettivamente di Fiorenzo Marinelli, di Cavalli e di Simone Celli. Ancora ferma al palo la Libertas così come il Faetano e il Cosmos, che cede di misura al Domagnano. Stavolta niente rimonta subìta per i Lupi, che aprono i conti nel primo tempo con Righi e raddoppiano a metà ripresa con Capone. Tardiva la replica del Cosmos, che accorcia su tiro libero, con Molinas, praticamente allo scadere dei 2’ di recupero. Domagnano che continua a viaggiare a braccetto col Murata, largamente vincente nei riguardi del Tre Fiori. La squadra gialloblù è costretta a registrare il secondo k.o. di fila. E non basta, ai ragazzi di Pollini, la buona reazione messa in campo nel primo tempo dopo il 2-0 bianconero interamente a firma di Busignani. I gol di Tamagnini e Maiani valgono il pari all’intervallo, ma nella ripresa Busignani sigla la terza marcatura personale, poi viene raggiunto nel tabellino da Belloni e Ghiotti per il 5-2 finale.

La palma di gara più scoppiettante dell’intero lunedì di campionato va assegnata senz’altro al derby fra Cailungo e San Giovanni. Il copione è quasi da film: dopo 16’ il San Giovanni è sul 3-0 per le reti di Rossi, Zonzini e Volpinari. Vitillo accorcia immediatamente, ma il Cailungo accusa comunque un -2 al cambio di campo. Le cose rimarranno immutate fino a metà ripresa; qui però scatta qualcosa nei ragazzi di Venerucci: Flammini fa 3-2 e poi, dopo il mani (con rosso diretto) di Volpinari, anche 3-3 su calcio di rigore. È il 57’ e pochissimo dopo Venerucci guadagna il secondo giallo di serata. Poco male per il Cailungo, che a tempo quasi scaduto riuscirà a piazzare, con Rossini, l’ultimissimo colpo: quello da tre punti.

Questo il quadro completo della 3° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 3. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Domagnano Cosmos A1: Lerza – A2: Delvecchio 07/10 2-1 Fiorentino La Fiorita Pennarossa A1: Delvecchio – A2: Lerza 07/10 4-1 Fiorentino Tre Fiori Murata A1: D’Adamo – A2: Notarpietro 07/10 2-5 Dogana Cailungo San Giovanni A1: Notarpietro – A2: D’Adamo 07/10 4-3 Dogana Tre Penne Faetano A1: Piccoli – A2: Vandi 07/10 5-1 Acquaviva Folgore Virtus A1: Ilie – A2: Tonelli 07/10 1-6 Domagnano Libertas Juvenes-Dogana A1: Ercolani – A2: Lanuti 07/10 2-6 Multieventi Turno di riposo Fiorentino

