San Marino. Futsal: dopo gli anticipi della 14° giornata c’è un terzetto all’inseguimento del Murata, classifica spezzata in tre gruppi

All’indomani delle sfide d’anticipo della 14° giornata di Campionato Sammarinese di futsal, quella in cui il Murata ha osservato il turno di riposo, la graduatoria si ritrova spezzata in tre tronconi. Quattro squadre possono essere considerate in fuga e favorite per le altrettante posizioni che garantiranno un bye al primo turno di postseason, mentre Domagnano e Tre Penne – oggi – si ritrovano nel dolce limbo che le vede attardate dal treno di testa ma al sicuro rispetto alle inseguitrici.

Il Pennarossa travolge 6-0 il Cosmos, mettendo già in chiaro le cose in un primo tempo che porta in dote quattro reti per la squadra di Novembrini. Grande protagonista Paolo Verri, che apre le marcature e si regala altri due centri nella ripresa. A segno anche Maiani e Baldani, mentre il punto del momentaneo 3-0 è opera del fuoco amico di Molinas – capocannoniere del torneo, ma ieri autore di un autogol.

In attesa del posticipo che coinvolgerà La Fiorita, impegnata domani con la Folgore al Multieventi (21:45), il Pennarossa sale al secondo posto a -3 dal Murata. Al quarto troviamo la Virtus, capace di superare di slancio il Domagnano. L’incontro di cartello di questa giornata sorride decisamente ai Neroverdi, già sul 3-0 al cambio di campo. Merito della doppietta di Andrea Di Maio e dell’acuto di Biordi. Nel secondo tempo c’è spazio anche per il sigillo di Pasqualini che fissa il 4-0 finale.

Esito di cui approfitta pienamente il Tre Penne, capace di rifilare un sonoro 4-1 al Tre Fiori. I Gialloblù, che osserveranno il turno di riposo settimana prossima, chiudono il girone d’andata all’undicesimo posto con 15 punti ottenuti in altrettante uscite. Ieri a Dogana non è mancata una buona dose si sfortuna per ragazzi di Pollini che – sotto 2-0 all’intervallo per le stoccate di Cola ed Ercolani – entrano a tabellino dal lato sbagliato con Ciacci e Zanotti. Due autoreti che spianano la strada al successo del Tre Penne, colpito sì da Maiani per il momentaneo 3-1, ma autorevole sesta forza del campionato.

Crolla a sorpresa il Fiorentino, travolto da un San Giovanni fino a ieri incapace di vincere. La squadra di Franchino infila ben sei volte la porta rossoblù, regalandosi il primo successo stagionale con i campioni in carica. Serata da ricordare per Severi e Volpinari, entrambi autori di una tripletta. Quelli di Galli, sotto in avvio ma capaci di segnare due volte nello stesso minuto (6’) con Gasperoni e Baizan, cedono il passo ai Rossoneri col punteggio finale di 6-2.

Completano il quadro degli anticipi Cailungo-Juvenes-Dogana e Faetano-Libertas. Incontri importanti per l’ingresso nel Turno Preliminare in postseason, che hanno detto male ai club di Borgo Maggiore. La Juvenes-Dogana passa 3-1 sul Cailungo, aumentando a +7 la distanza di sicurezza rispetto alle posizioni in coda. Succede quasi tutto in avvio, quando Moroni porta in vantaggio il Cailungo che deve però registrare la rabbiosa rimonta avversaria, sostanziata negli acuti di Simone Celli e Mularoni. Sui titoli di coda l’autorete dello stesso Moroni permette alla squadra di Levani di incamerare il quarto successo nel torneo. Stessa distanza nel punteggio tra Faetano e Libertas, ma i Gialloblù possono celebrare anche un clean sheet. Nel 3-0 inflitto ieri ai Granata, c’è la doppietta di El Attar dopo l’unico gol siglato nella prima frazione di gara da Caruso. Nota stonata in una serata che vale l’aggancio al Cailungo – con cui quelli di Corbelli probabilmente si giocheranno l’accesso alla postseason fino alla fine – le espulsioni di Michele Moroni e Bacciocchi.

Domani si completa il penultimo turno del girone d’andata del torneo, con il posticipo tra La Fiorita e Folgore – programmata alle 21:45 al Multieventi. Per i Gialloblù si tratta di un’occasione importante per avvicinare il Murata, oggi distante quattro punti ma con una partita in più; per i Giallorossoneri di Falciano, invece, una vittoria significherebbe elevarsi dal gruppetto di centroclassifica, per impostare una seconda parte di regular season all’inseguimento del quinto posto. Le posizioni superiori sembrano infatti ragionevolmente competenza di sole sei squadre.

Questo il programma completo della 14° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 14. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Giovanni Fiorentino A1: Zaghini – A2: Tonelli 13/01 6-2 Fiorentino Cosmos Pennarossa A1: Tonelli – A2: Zaghini 13/01 0-6 Fiorentino Tre Penne Tre Fiori A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 13/01 4-1 Dogana Faetano Libertas A1: Sgrignani – A2: Delvecchio 13/01 3-0 Dogana Virtus Domagnano A1: Ercolani – A2: Tura 13/01 4-1 Domagnano Cailungo Juvenes-Dogana A1: Lerza – A2: Vandi 13/01 1-3 Multieventi Folgore La Fiorita A1: Piccoli – A2: Zani 15/01 21:45 Multieventi Turno di riposo: Murata

