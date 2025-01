San Marino. Futsal Euro U-19: i primi tre punti al Kosovo, che fa la lepre dopo il gol di Andolina

Andolina segna il primo gol sammarinese nel girone casalingo: serve per dimezzare momentaneamente le distanze ma non per arginare il Kosovo, che ritorna a macinare occasioni da rete (due delle quali sfruttate) nella parte rimanente del primo tempo e poi, nella ripresa, scappa fino al 7-1. La sfida – esatta riproposizione di quella che, nel novembre 2019, e sempre al Multieventi, aveva fatto segnare il debutto assoluto della Nazionale Under 19 in campo UEFA – si stappa prestissimo: Forcellini para il destro forte e incrociato di Hisen, ma la palla resta in zona rossa e Barbano, nel disperato tentativo di anticipare Jashanica, la tocca nella propria porta. Sono passati appena 38’’ effettivi. Il contatto ravvicinatissimo tra Barbano ed il capitano kosovare si ripropone poco dopo, solo che in questo caso è il capitano kosovaro a spendere fallo e ammonizione dopo essersi fatto aggirare dal 10 biancoazzurro. Ne nasce un calcio di punizione che Andolina calcia applicando uno schema, senza però trovare compagni pronti sul secondo palo. Una palla persa da Dolcini sui dieci metri offre una chance a Jashanica, che la sfrutta a dovere calciando forte alle spalle di Forcellini. San Marino trova una buona reazione allo 0-2. Syla buca l’intervento difensivo e Fantini si ritrova un pallone invtante da calciare in porta: la soluzione volante, però, è larga. Il Kosovo torna ad impensierire Forcellini con Musliu (tiro parato dal portiere biancoazzurro) e con Musoli, il cui colpo di tacco finisce a lato di centimetri. Matteo Selva, dalla panchina, chiede ai suoi di rientrare prima di tutto mentalmente dentro partita. La consegna viene eseguita in maniera talmente scrupolosa che, al 9’, matura il gol del 2-1. Altra punizione laterale affidata ad Andolina, che stavolta non cerca compagni ma calcia direttamente in porta, trovando tra le gambe di Musoli il pertugio giusto per insaccare a fil di palo. La reazione di pancia del Kosovo si infrange – letteralmente – su Forcellini, bravissimo in uscita su Sadiku. Pochi secondi dopo il portiere biancoazzurro deve volare sul tiro dalla distanza di Syla. Poco da fare per lui, invece, sul destro al fulmicotone di Hisen: per fortuna dei Titani, la bordata del 5 kosovaro è leggermente larga. Hisen che si rende nuovamente pericoloso al termine di un’azione di contropiede: sembra tutto fatto per il punto del 3-1, ma ancora una volta Forcellini è monumentale. E giustamente si esalta. La squadra di Keçi resta in zona e in capo a pochi secondi trova l’agognata terza rete. Bravo Musoli ad imbucare sul secondo palo per Syla, ma ancor più bravo il 10 in casacca nera che controlla una palla non facile e, senza farla cadere a terra, si coordina in semi-rovesciata e la infila tra le gambe di Forcellini. Il 3-1 “tira” il 4-1, che non tarda molto a maturare. San Marino sciupa un tre contro tre ed il Kosovo contrattacca addirittura due contro zero: Forcellini esce alla disperata ed è sfortunato nel contrasto con Musliu, che si ritrova la palla a disposizione e senza esitare la gira nella porta rimasta sguarnita. Nel finale di frazione la difesa kosovara si apre due volte, in maniera pressochè identica, sulla banda sinistra. Provano ad approfittarne Mularoni e Simone Fortunati: entrambi calciano con decisione verso la porta di Kadriu, che nel primo caso sospira di sollievo per la mira leggermente troppo alta, mentre nel secondo disinnesca in due tempi il tiro centrale. Tuttavia l’ultima parola prima della sirena è ancora di Forcellini, reattivo sulla girata fulminea di Musoli.

Anche ripresa si apre nel segno del pivot kosovaro, che stavolta, su punizione, spara alto. Poco dopo, sempre Musoli si fa sorprendere leggermente in ritardo sul tiro-cross di Jashanica. Il punteggio si aggiorna nuovamente al 25’, quando Berisha sfonda in banda su Mularoni (che chiede fallo, inascoltato), aggira l’uscita di Forcellini e deposita a porta vuota. Poco più tardi il numero 3 veste i panni di assist-man: perfetta la palla sul secondo palo per Jashanica, che arriva all’appuntamento con i tempi giusti ma si divora il 6-1 stringendo troppo il diagonale. La caparbietà di Beccari offre una grande (doppia) chance a San Marino: il giocatore della Folgore, accerchiato da tre avversari, si gira e calcia forte verso la porta di Kadriu, che respinge cortissimo dando modo a Lotti di intervenire, ma il capitano biancoazzurro perde fatalmente l’attimo per il tap-in. Una brutta palla persa in uscita dai Titani consente a Berisha di calciare quasi a botta sicura: Beccari devia il tiro e la palla schizza nella zona di Sadiku, che cestina letteralmente, con la porta spalancata davanti a sé, l’opportunità del 6-1. Ma si rifarà nel giro di pochi secondi. San Marino si fa sorprendere ancora una volta in pressione, Berisha arriva solo davanti a Forcellini e, saggiamente, appoggia per il più libero Sadiku, che tocca nella porta completamente sguarnita. I ragazzi di casa provano a riaffacciarsi dalle parti di Bugujevci – nel frattempo subentrato a Kadriu – ma proprio da una rimessa laterale battuta sul fronte offensivo incassano la settima rete kosovara. Il tiro di Dolcini sbatte su Syla e Musoli, notato Forcellini fuori dai pali, non ci pensa due volte a calciare in porta: pallonetto lungo e perfetto, e vana la rincorsa del portiere di casa. Le ‘puntate’ di Mularoni – parata da Bugujevci – e di Berisha – fuori di pochissimo – sono le ultime due istantanee di una sfida che non fa felice il CT Selva e che consegna al Kosovo i primi tre punti nel girone. Kosovo che domani (ore 18:00) tornerà in campo per sfidare l’Azerbaijan, avversario dei Titani nella terza e ultima gara del torneo, quella che domenica (ore 18:00) sarà disponibile in live su www.titanitv.sm.

Futsal Euro Under 19, Turno Preliminare | Kosovo – San Marino 7-1

KOSOVO

Kadriu, Hisen, Jashanica, Musoli, Syla

A disposizione: Bugujevci, Berisha, L. Mehmeti, Sadiku, E. Mehmeti, Musliu, Abazi

Allenatore: Suad Keçi

SAN MARINO

Forcellini, Andolina, Dolcini, Barbano, Mularoni

A disposizione: Crescentini, S. Fortunati, L. Fortunati, Lotti, Laglia, Fantini, Beccari

Allenatore: Matteo Selva

Arbitro 1: Jiri Bergs (BEL)

Arbitro 2: Radim Cep (CZE)

Arbitro 3: Ádám Czene-Joó (HUN)

Cronometrista: Laurentiu Ilie

Ammoniti: Jashanica, L. Mehmeti, Musliu, L. Fortunati, Lotti, Dolcini, Mularoni

Marcatori: 00’38’’ aut. Barbano, 1’43’’ Jashanica, 8’23’’ Andolina, 12’19’’ Syla, 14’56’’ Musliu, 24’40’’ Berisha, 28’03’’ Sadiku, 30:35’’ Musoli

FSGC | Ufficio Stampa