San Marino. Futsal: Fiorentino a valanga, Faetano battuto al Multieventi

Seconda vittoria consecutiva del Fiorentino che si impone largamente nel posticipo di ieri sera che ha archiviato l’ottava giornata del Campionato Sammarinese di futsal. Dopo il 10-0 rifilato alla Libertas nel settimo turno, la squadra di Gianni Galli si è imposta con un’altra netta vittoria grazie al punteggio di 8-0 ai danni del Faetano di Elmiro Corbelli.

Sul parquet del Multieventi apre le danze Thomas Felici (6’) poi il raddoppio di lì a poco del portiere Gian Luca Geri che inizia la sua grande prestazione di serata. I Rossoblu non calano di intensità e nella prima frazione passano nuovamente con due reti di Paolo Casadei e Samuele Paoloni. Fiorentino che dunque va negli spogliatoi sul 5-0. Nella ripresa la musica non cambia e i campioni in carica arrotondano il punteggio grazie al gol di Federico Deluigi e alla doppietta di Geri – che chiude così la sua serata con la tripletta.

Con questo successo il Fiorentino sale in doppia cifra in classifica (10) mentre il Faetano – alla terza sconfitta di fila – resta fermo con un solo punto.

Ecco il programma definitivo dell’8° turno del campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 8. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Folgore Pennarossa A1: Tura – A2: Ilie 11/11 2-3 Fiorentino Libertas Tre Fiori A1: Ilie – A2: Tura 11/11 1-6 Fiorentino Cailungo Cosmos A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 11/11 0-5 Dogana San Giovanni Tre Penne A1: Sgrignani – A2: Delvecchio 11/11 1-6 Dogana Juvenes-Dogana La Fiorita A1: Piccoli – A2: Vandi 11/11 1-4 Domagnano Virtus Murata A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Zaghini 11/11 0-5 Multieventi Fiorentino Faetano A1: Zani – A2: Lerza 13/11 8-0 Multieventi Turno di riposo Domagnano

FSGC