San Marino. Futsal: Fiorentino e Folgore in doppia cifra, la Virtus supera il Tre Penne 

Il Fiorentino reagisce immediatamente e abbondantemente al primo k.o. subìto in campionato. Ne fa le spese il Cailungo, liquidato con un netto 12-1. I Rossoverdi riescono a cancellare, con Sabatino, il primo vantaggio avversario firmato Zafferani. La doppietta di Cevoli, però, rimette in campioni in carica sulla giusta strada; poi pensano Casadei e Bacciocchi – quest’ultimo con una doppietta – ad ampliare ulteriormente la forbice prima del cambio campo. I sei gol della prima frazione vengono replicati nella ripresa: qui segnano Casadei, quattro volte Busignani e Ceccoli. Anche la Folgore segna 12 gol nella sua gara, in questo caso aggiungendovi pure il clean sheet. Il Faetano capitola una prima volta al 5’, quando Chezzi segna il primo dei suoi quattro gol di serata. Marcatura multipla anche per Tassitano, che firma una tripletta. Le altre reti giallorossonere sono di Pasqualini, Giardi, Volpinari e Koci. Chiude il conto l’autogol di Bacciocchi. Nemmeno La Fiorita sbaglia con il San Giovanni e, approfittando del turno di riposo del Murata, si riprende momentaneamente un posto nelle migliori quattro. L’autorete di Rossi consegna alla squadra di Montegiardino un vantaggio-lampo puntellato dalle reti di Giuccioli, Bernardi, Bartoli e Gasperoni prima dell’intervallo. L’unica nota stonata del primo tempo, per Gianni Galli, è il rosso che Cappelli guadagna al 21’. Macina accorcia all’alba della ripresa, ma La Fiorita torna a martellare e con i centri di Berardi, Bernardi e Gasperoni (doppietta per questi ultimi) chiude sul definitivo 8-1.

Non perde il suo posto sul podio il Tre Fiori, che supera l’ostacolo Cosmos ma non in maniera così agevole come la classifica, ed il periodo recente delle due formazioni, potevano indurre a credere. I Gialloverdi danno battaglia, soprattutto nel primo tempo. L’1-0 Tre Fiori arriva al 9’ con Casadei, prima del raddoppio di Lorenzo Burioni che tarda all’incirca 60’’. Carloni accorcia per la squadra di Serravalle, nuovamente Lorenzo Burioni ristabilisce il +2 nel giro di 2’. Righi impiega lo stesso lasso di tempo per riportare sotto il Cosmos, che concede il 4-2 a Toccaceli ma torna sul minimo svantaggio prima dell’intervallo grazie a Bacciocchi. Ceccaroli inaugura la ripresa scrivendo un 4-4 che viene nuovamente incrinato da Lorenzo Burioni. Il fratello Filippo si incarica del 6-4, immediatamente dopo la parata di Lo Giudice sul tiro libero calciato da Toccaceli. Quest’ultimo si fa perdonare al 55’, mentre Filippo Burioni si fa carico di un secondo tiro libero che viene calciato contro la traversa. L’ultima parola è del Cosmos: la rete di Zafferani non può però evitare il sesto k.o. consecutivo della compagine gialloverde.

La Virtus rientra dal turno di riposo centrando la seconda vittoria di fila. Ne fa le spese il Tre Penne in uno degli incontri più interessanti, classifica alla mano, dell’intero 24° turno. I primi 20’ abbondanti sono di perfetto equilibrio, con il botta e risposta di Aruci e Salles a stabilire l’1-1. È nuovamente Aruci a portare avanti la Virtus, che prima del riposo riesce anche ad incrementare con Selva e Sensoli. Pascucci, al 4’ della ripresa, contribuisce a dilatare un fossato che il Tre Penne non riuscirà a colmare, ma solo a restringere. Di Dominella il gol del 5-2, che arriva 5’ prima del secondo giallo comminato a Salles. Sarà, quello, anche il risultato confermato al fischio di chiusura. La sconfitta del Tre Penne aiuta la classifica del Domagnano, che prende margine sui Biancoazzurri grazie al successo ottenuto ai danni del Pennarossa, il secondo consecutivo per i Lupi. Ma è un successo estremamente sofferto: fino a 4’ dal 60’ il Pennarossa stava bloccando al squadra di Gasperoni sull’1-1. Il vantaggio era stato proprio di quest’ultima, al 3’ con Menghi. Il Pennarossa aveva replicato piuttosto velocemente alla rete del capitano giallorosso, approfittando anche dell’espulsione del portiere Agostini per interruzione di chiara occasione da gol. Il Domagnano, di fatto, non ha mai dovuto scontare l’inferiorità numerica, perché sul calcio di punizione conseguente Tiziano Selva aveva trovato il pertugio per battere Muraccini, nel frattempo subentrato al numero 1. Il lunghissimo stallo viene rotto al 56’ da Santarini; poco dopo, Faetanini chiude a doppia mandata un successo che consente al Domagnano di proteggere l’8° posizione e anche di mettere un po’ di pressione alla Juvenes-Dogana, in attesa che quest’ultima, giovedì, giochi il posticipo che la vedrà opposta alla Libertas.

Questo è il quadro parziale della 24° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 24. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORARIO/ESITO LUOGO Faetano Folgore A1: Sgrignani – A2: Ercolani 18/03 0-12 Fiorentino Pennarossa Domagnano A1: Ercolani – A2: Sgrignani 18/03 1-3 Fiorentino Fiorentino Cailungo A1: Ilie – A2: Piccoli 18/03 12-1 Dogana Virtus Tre Penne A1: Piccoli – A2: Ilie 18/03 5-2 Dogana La Fiorita San Giovanni A1: Vandi – A2: Tura 18/03 8-1 Acquaviva Tre Fiori Cosmos A1: Tura – A2: Vandi 18/03 7-5 Acquaviva Libertas Juvenes-Dogana A1: Tonelli – A2: Zani 21/03 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo Murata

Nel frattempo è stata diramata la data in cui verranno recuperati gli incontri della 25° giornata, rinviati a causa della doppia amichevole della Nazionale in Irlanda del Nord. Tutte le gare si disputeranno nella serata di giovedì 4 aprile.

