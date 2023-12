San Marino. Futsal: Fiorentino e Folgore si prendono i big match, ribaltone della Virtus

Il Fiorentino manda un altro segnale a La Fiorita e a tutto il resto della compagnia: per adesso la vetta della classifica non è una questione aperta. La squadra di Gianni Galli aveva una chance per mettere in discussione la leadership dei campioni in carica, che però non ne hanno voluto sapere. Sono undici vittorie su undici per la squadra di Michelotti, ora a +5 sul gruppone delle inseguitrici, capeggiato non più da La Fiorita ma dalla Folgore. Busignani inaugura lo scontro al vertice dopo nemmeno 8’. Bernardi pareggia a stretto giro, ma è solo un’illusione per Montegiardino, che prima del riposo è costretta a raccogliere il pallone in fondo al sacco in un altro paio di circostanze: segnano, nell’ordine, Maiani e Zafferani. Il sigillo sull’11° successo della squadra rossoblù lo mette ancora una volta Busignani all’alba del secondo tempo. L’altro big match di giornata era quello che metteva di fronte Folgore e Tre Fiori, appaiate in terza posizione prima del lunedì di campionato. Qui non c’è un verdetto insindacabile come in La Fiorita-Fiorentino. Ma c’è comunque una squadra che esulta e una che non lo fa. Il lato A della gara è animato da una bella serie di scambi, il primo dei quali a cavallo del 10’ di gioco: vantaggio Folgore con Biordi, risposta immediata del Tre Fiori con Lorenzo Burioni. È velocissima anche la contro-replica della squadra di Falciano, che già al 12’ trova il modo di rimettere la testa avanti grazie a capitan Bernardi. Finita? No, perché prima del cambio di campo il Tre Fiori trova il modo di riportarsi sulla linea di galleggiamento con l’altro dei fratelli Burioni, Filippo. L’equilibrio resiste fino ai minuti conclusivi della sfida. Lì è Pasqualini a far saltare il banco con la rete che costringe il Tre Fiori ad un Natale in quarta posizione e che fa schizzare la Folgore al secondo gradino, davanti a La Fiorita.

Meno blasonati ma comunque interessantissimi anche gli scontri diretti che riguardavano posizioni della classifica inferiori rispetto alle Fab Four. Non ha certamente deluso le aspettative l’incrocio fra Virtus e Juvenes-Dogana, divise alla vigilia da due punti. Era sopra la Juvenes-Dogana, costretta però a registrare il sorpasso da parte di Acquaviva. E questa è, in buona sostanza, anche la sinossi del match. La squadra di Levani era in vantaggio di due reti rispetto a quella di Pollini. Le marcature di Chezzi e di Zonzini lasciavano presagire, forse, una serata tranquilla. Ma i Neroverdi avevano piani diversi. De Biagi accorcia nel finale di primo tempo (pochi minuti prima dell’espulsione di Gianni per doppio giallo), Aruci impatta al pronti-via della ripresa. Il gol che completa la rimonta – ed il sorpasso in classifica della Virtus – è in realtà un autogol: lo firma, suo malgrado, Muccioli a ridosso di metà ripresa. Successo con scavalcamento in classifica annesso anche per la Libertas nella gara contro il Pennarossa. La squadra granata non ha bisogno di ribaltare alcunchè: Bacciocchi, Alex Stefanelli e i due Rossi – Davide e Francesco – regalano a Roberto Penserini un rassicurante 4-0 già nella prima metà di gara. Rosa accorcia al 3’ della ripresa, ma la Libertas torna a martellare con i centri di Bacciocchi (doppietta per lui) e Mazza. Podeschi segna il secondo gol di serata del Pennarossa, Alex Stefanelli – anche lui “doppiettista” – mette la ciliegina su un successo che consente alla formazione di Borgo Maggiore di issarsi in decima posizione.

Gli scambi di cortesie fra Virtus e Juvenes-Dogana e fra Folgore e Tre Fiori fanno il gioco di Domagnano e Murata, che accorciano rispetto alla quarta posizione e si liberano momentaneamente della convivenza con la formazione biancorossoazzurra. Entrambe centrano la seconda vittoria consecutiva ed entrambe non devono faticare più di tanto per risolvere la pratica di serata. Il Domagnano scrive un netto 5-0 sul Cailungo, inaugurato al quarto d’ora da Menghi e completato dai centri singoli di Vagnini e Santarini e da quello doppio di Lorenzo Bollini. Il Murata invece non tiene la porta inviolata, ma è in grado comunque di portare a casa l’intera posta senza troppi affanni. Il Cosmos capitola una prima volta al 9’, quando segna Moretti. Lo stesso numero 8 si incarica del raddoppio, prima che il Murata benefici anche di una autorete di Vicini. I minuti finali sono però di marca gialloverde: Zafferani e Zanotti provano a mettere in discussione un verdetto che nella ripresa torna ad assumere nitide tinte bianconere: la doppietta di Paolo Casadei e le reti di Capicchioni ed El Attar rendono di fatto nulla la terza marcatura del Cosmos a firma di Mauri. La squadra di Muccioli incappa nella seconda sconfitta di fila e questa sera potrebbe vedersi raggiunta dal Faetano, qualora la squadra di Gualtieri riuscisse a portare dalla propria parte il posticipo che la vedrà opposta al Tre Penne, a sua volta votato ad agganciare la Juvenes-Dogana.

Questo il quadro non ancora completo della 12° giornata di campionato, l’ultima prima della sosta:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 12. Giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORARIO/ESITO LUOGO Tre Fiori Folgore A1: Lerza – A2: Zani 18/12 2-3 Fiorentino Pennarossa Libertas A1: Zani – A2: Lerza 18/12 2-7 Fiorentino La Fiorita Fiorentino A1: Ercolani – A2: Vandi 18/12 1-4 Dogana Murata Cosmos A1: Vandi – A2: Ercolani 18/12 7-3 Dogana Virtus Juvenes-Dogana A1: Notarpietro – A2: Piccoli 18/12 3-2 Acquaviva Domagnano Cailungo A1: Piccoli – A2: Notarpietro 18/12 5-0 Acquaviva Faetano Tre Penne A1: Tonelli – A2: Delvecchio 19/12 21:45 Palestra di Acquaviva Turno di riposo San Giovanni

