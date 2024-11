San Marino. Futsal: il Domagnano torna a sorridere e sale quinto

Il Domagnano ritrova una vittoria smarrita tre gare prima e si prende la quinta posizione in solitaria. Sul parquet del Multieventi i Lupi scrivono un 3-0 aperto al 13’ da Lorenzo Bollini, che poi si ripete a stretto giro con un bolide su schema da corner che non dà scampo ad Inverardi. Bollini che nella ripresa scheggia la traversa con un’altra conclusione potente, mentre qualche minuto dopo è Villa a litigare con i legni dopo una bella combinazione in banda con lo stesso Lorenzo Bollini. E c’è lo zampino di Villa anche nell’azione che chiude la contesa: assist al volo del numero 8 per Righi che, lasciato privo di marcature, salta in dribbling Inverardi e colpisce il palo, ma la palla carambola sul piede di Taddei che, suo malgrado, è costretto a firmare uno sfortunato autogol. La Libertas prova ad accorciare con la ‘puntata’ di Sammaritani che finisce di poco fuori. Poi ci pensa Agostini, con una bella parata su Zaghini, a proteggere il clean sheet giallorosso.

Questo il quadro completo della 10° giornata:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 10. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Virtus Faetano A1: Delvecchio – A2: Zani 25/11 9-0 Fiorentino Tre Penne Pennarossa A1: Zani – A2: Delvecchio 25/11 1-3 Fiorentino Fiorentino La Fiorita A1: Ercolani – A2: Tura 25/11 0-3 Dogana Folgore Tre Fiori A1: Tura – A2: Ercolani 25/11 1-2 Dogana Cosmos Murata A1: Lanuti – A2: Ilie 25/11 0-2 Domagnano San Giovanni Juvenes-Dogana A1: Ilie – A2: Lanuti 25/11 1-3 Domagnano Domagnano Libertas A1: Tonelli – A2: Zaghini – A3: Sgrignani 27/11 3-0 Multieventi Turno di riposo Cailungo

Qui per la classifica aggiornata

FSGC