San Marino. Futsal: il Fiorentino allunga, vittorie preziose per Domagnano e Juvenes-Dogana 

Con il successo numero 13 su altrettante gare, il Fiorentino allunga in classifica e tenta la fuga dopo le sfide serali di ieri sera della 14° giornata di Campionato Sammarinese di futsal. I Rossoblu vanno in doppia cifra nel punteggio contro il Faetano e restano sempre più al comando del raggruppamento: complice il riposo dell’inseguitrice Folgore, ora il margine dal secondo posto è di +8. A Dogana è tutto facile per i Campioni in carica che segnano cinque reti per tempo: nella goleada vanno a segno Danilo Busignani (poker per il capocannoniere, attualmente a quota 29), Andrea Gasperoni (doppietta), Alan Bacciocchi (due volte), Lorenzo Cevoli e Francesco Stacchini. Può festeggiare dunque al meglio – nel giorno del suo compleanno – il tecnico rossoblù Matteo Michelotti.

Dietro alla Folgore – attualmente sempre al secondo posto – resta il Tre Fiori che impatta sul 2-2 con il Murata. Tra i Gialloblu in gran spolvero Lorenzo Burioni che sigla vantaggio e raddoppio. Poco dopo il 2-0 però sale in cattedra Fabio Belloni che accorcia poi firma il definitivo 2-2 con la sua doppietta personale (terzo gol in due partite per l’ex Fiorita).

In attesa del posticipo di domani sera tra La Fiorita e Virtus al Multieventi, nella parte alta della classifica buone vittorie di Domagnano e Juvenes-Dogana che accorciano il divario sulle rivali avanti nel raggruppamento. Dietro di una sola lunghezza dal Murata ci sono proprio i Giallorossi che a Fiorentino si impongono con un secco 5-0 sul Tre Penne. Dopo una prima frazione a reti inviolate, la gara si sblocca nella ripresa per i Lupi di Fabio Gasperoni: la doppietta di Alessio Faetanini e il tris di Lorenzo Bollini valgono il terzo successo nelle ultime quattro.

Stesso risultato per la Juvenes-Dogana, che sale al settimo posto a quota 22 e a -2 dal Domagnano. Doppio vantaggio-lampo per i ragazzi di Levani con William Cavalli e Simone Chezzi; nella ripresa arrotondano Francesco Gatti (doppietta) e Alessandro Zonzini per un successo che mancava alla Juvenes-Dogana dal 12 dicembre.

Si chiude – curiosamente – con il punteggio di 5-0 anche la sfida tra Libertas e Cailungo. Sono i Granata di Penserini a festeggiare la loro terza vittoria nelle ultime quattro, contro i Rossoverdi invece sempre fanalino di coda. L’equilibrio viene spezzato dall’autorete di Sabatino al 23’ poi Davide Rossi timbra il raddoppio. Nella ripresa a segno anche Francesco Rossi (due volte) e Nicholas Cola. In mezzo anche l’espulsione (38’) di Sabatino per il Cailungo a complicare ulteriormente la serata. Libertas che con questo successo sale al decimo posto in una comoda posizione playoff.

Sfida equilibrata invece quella tra San Giovanni e Cosmos che vale il secondo pari di serata. Botta e risposta a metà del primo tempo tra Lorenzo Bacciocchi e Michele Giacobbi poi sul finale di frazione sono i Gialloverdi di Muccioli a mettere la freccia con Davide Zafferani e ancora con Bacciocchi. Nella ripresa però Jacopo Berardi e Manuel Macina firmano la rimonta ed il 3-3 finale.

Questo il quadro aggiornato della 14° giornata di campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 14. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORARIO/ESITO LUOGO Cailungo Libertas A1: Sgrignani – A2: Ercolani 15/01 0-5 Fiorentino Domagnano Tre Penne A1: Ercolani – A2: Sgrignani 15/01 5-0 Fiorentino Pennarossa Juvenes-Dogana A1: Tonelli – A2: Vandi 15/01 0-5 Dogana San Giovanni Cosmos A1: Vandi – A2: Tonelli 15/01 3-3 Dogana Murata Tre Fiori A1: Delvecchio – A2: Tura 15/01 2-2 Acquaviva Faetano Fiorentino A1: Tura – A2: Delvecchio 15/01 0-10 Acquaviva La Fiorita Virtus A1: Ilie – A2: Zani 17/01 21:45 Multieventi Turno di riposo Folgore

FSGC | Ufficio Stampa