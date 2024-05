San Marino. Futsal: il Fiorentino prende il largo, bel pari tra Folgore e Murata

Regna un perfetto equilibrio in uno dei due confronti valevoli per le semifinali Scudetto. Non così nel secondo, dove il Fiorentino stravince il derby e mette qualcosa in più di un’ipoteca sull’accesso alla finale. Partendo proprio da questa sfida, ossia quella che ha inaugurato la serata delle semifinali di andata, è immediato il primo vantaggio dei campioni in carica, ma è altrettanto veloce la replica del Tre Fiori. Insomma, dopo meno di 3’ di gioco è già 1-1, effetto del botta e risposta tra Busignani e Michele Casadei. La gara, molto equilibrata, torna ad avere un padrone al 16’: qui Busignani segna il suo secondo gol di serata, cui il Tre Fiori non riuscirà ad opporre repliche fino al cambio campo. E la cosa rimarrà vera anche nella ripresa, che si apre con il terzo gol di Busignani, cui fa seguito il quarto a distanza di appena 5’. La ‘puntata’ di Maiani vale il 5-1, mentre ad allargare ulteriormente la forbice pensano Bacciocchi e Cevoli (su assistenza sempre di Busignani), per un 7-1 che costringe il Tre Fiori, in ottica semifinale di ritorno, ad un’ impresa a dir poco titanica, vale a dire centrare una vittoria con almeno sette gol di scarto.

L’altra gara termina invece in perfetta parità. La Folgore approccia molto bene con il vantaggio di Pasqualini che arriva dopo 9’ di gioco. La botta sotto la traversa di Ghiotti vale il pareggio Murata nella parte finale di primo tempo, ma poco dopo arriva la contro-replica della Folgore, affidata al calcio piazzato di Chezzi: Bizzocchi tocca ma non devia, ed il primo tempo si chiude sul 2-1 Folgore. La ripresa si apre con l’eurogol di Bernardi, che scappa velocissimo in banda e con una ‘puntata’ forte e di estrema precisione incastona la sfera esattamente all’incrocio opposto. Non è però un episodio che taglia le gambe al Murata. Il mani in area di Ercolani a metà frazione vale il calcio di rigore e l’espulsione del giovane numero 15 giallorossonero. Dal dischetto Moretti è implacabile. Il Murata aumenta la sua spinta e gli sforzi vengono ripagati a 3’ dal 60’, quando Belloni trova sul secondo palo Rizzo che non deve far altro che farsi colpire dalla sfera per dare ai suoi un pareggio che mantiene tutto intatto in vista dei secondi 60’ del confronto, sempre tenendo presente, però, che la Folgore possiede il vantaggio della classifica e che potrebbe trarre massimo profitto anche da una seconda “X”.

Le semifinali di ritorno si giocheranno giovedì, sempre a Fiorentino ma ad orari invertiti rispetto a ieri. La Folgore non avrà Ercolani, mentre Verri (Tre Fiori) e Rizzo (Murata) sono entrati in regime di diffida.

Questo il quadro delle semifinali di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24 | Semifinali SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORARIO/ESITO LUOGO A Fiorentino (1) Tre Fiori (4) A1: Delvecchio – A2: Ercolani – A3: Vandi 27/05 7-1 Fiorentino Folgore (2) Murata (3) A1: Lerza – A2: Ilie – A3: Vandi 27/05 3-3 Fiorentino R Murata (3) Folgore (2) A1: D’Adamo – A2: Piccoli – A3: Ercolani 30/07 20:15 Fiorentino Tre Fiori (4) Fiorentino (1) A1: Ilie – A2: Lerza – A3: Ercolani 30/05 21:45 Fiorentino

N.B. tra parentesi la posizione di classifica maturata alla fine della stagione regolare

