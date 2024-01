San Marino. Futsal: il Fiorentino ruggisce al Multieventi e mantiene l’en plein

Il Fiorentino non fa sconto alcuno al Pennarossa nel posticipo della 15° giornata. La squadra di Michelotti completa il girone d’andata a punteggio pieno, con quattordici vittorie in altrettanti incontri. L’ultimo di essi si sblocca al 7’: segna Busignani, che poi replicherà in altre tre circostanze, gonfiando così il suo vantaggio nella classifica dei marcatori rispetto a Matteo Moretti, il primo degli inseguitori. Il bis è di Zafferani, raggiunto nel tabellino anche da Cevoli, poi nuovamente da Busignani e da Giacobbi a strettissimo giro di posta. Tocca poi a Gasperoni dilatare ulteriormente le distanze prima del cambio campo. La ripresa si apre con un altro centro di Busignani e poi con il secondo personale di Cevoli. La squadra campione del Titano non esaurisce la propria fame: segnano a ripetizione Busignani, Bacciocchi, Cevoli e Gasperoni per un 12-0 parziale che viene “sporcato” nei minuti finali dalla doppietta di Alex Maiani, utile al Pennarossa per addolcire leggermente la pillola di serata ma non per evitare l’undicesima sconfitta in campionato.

Questo il quadro completo della 15° giornata:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 15. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Domagnano A1: Lerza – A2: Piccoli 22/01 5-0 Fiorentino Tre Fiori Faetano A1: Piccoli – A2: Lerza 22/01 6-1 Fiorentino Folgore Cailungo A1: Ilie – A2: D’Adamo 22/01 10-0 Dogana Libertas La Fiorita A1: D’Adamo – A2: Ilie 22/01 0-5 Dogana Tre Penne Murata A1: Notarpietro – A2: Lanuti 22/01 2-5 Domagnano Virtus San Giovanni A1: Lanuti – A2: Notarpietro 22/01 2-1 Domagnano Fiorentino Pennarossa A1: Tonelli – A2: Sgrignani 24/01 12-2 Multieventi Turno di riposo Cosmos

FSGC | Ufficio Stampa