San Marino. Futsal: il Murata aggancia il terzo posto, rinviati i big match di giornata

La corposa grandinata che ha colpito la parte alta del territorio sammarinese nella serata di ieri non ha lasciato scampo alle due sfide programmate a Fiorentino. I big match di giornata, dunque, sono stati rinviati per impraticabilità del campo – divenuto pericolosamente scivoloso per via del cospicuo strato ghiacciato in superficie. Gli incontri che avrebbero dovuto coinvolgere le prime quattro forze della graduatoria sono così rinviati, permettendo al Murata di agganciare provvisoriamente il terzo posto con 54 punti incamerati, al pari del Tre Fiori. I Bianconeri hanno piegato l’ostinata resistenza del Cosmos negli otto minuti finali: in precedenza, infatti, la squadra di Muccioli è stata in grado di replicare colpo su colpo agli avversari, trovandosi addirittura a condurre per 3-2 dopo l’acuto di Dominici. In precedenza, le stoccate di Moretti e Ghiotti erano state neutralizzate nel punteggio dai gol di Zanotti e Zafferani. Il punto del nuovo pareggio, stavolta ottenuto dal Murata, è stato opera di Rizzo. In chiusura il club di Città ha dimostrato di averne di più, mandando due volte a segno Mattioli – oltre all’altro reduce dalla spedizione con la Nazionale, Matteo Moretti.

Sconfitta indolore, in termini di posizionamento in classifica, per il Cosmos. Il Pennarossa, infatti, non è riuscito a muovere la propria classifica nella gara indoor con la Libertas. I Granata hanno dovuto inseguire in due circostanze, affidandosi a Francesco Rossi e Cola per riprendere gli avversari – due volte in vantaggio con Maiani. In dirittura d’arrivo la beffa per i Biancorossi, puniti dalla seconda rete di serata a cura di Cola, arrivata al 60’ esatto. Restano comunque cinque i punti di vantaggio del Pennarossa in ottica qualificazione alla post-season. Anche il Cailungo è infatti andato incontro ad una preventivabile sconfitta col Domagnano. I Lupi colpiscono cinque volte, guadagnando il cambio campo sul 2-0 grazie alla doppietta di Lorenzo Bollini. Nella ripresa Villa regala il tris ai Giallorossi, prima dell’autorete di Capone che muove lo score del Cailungo. Vagnini e Santarini allungano verso il definitivo 5-2, nel quale si innesta anche il gol di Sabatino per i Rossoverdi.

Restano invariate le distanze tra ottavo e decimo posto, dal momento che anche il Tre Penne fa bottino pieno contro il Faetano. Serata ricca di reti per i Biancazzurri, trascinati da Jacopo Gamba – autore di una tripletta. Il laterale sammarinese entra nel tabellino anche dalla parte sbagliata, con l’autorete in apertura di ripresa. Per il Tre Penne anche gli acuti di Dominella, Francesconi, Fortunato ed Ercolani che – insieme all’autogol di Fantini che ha sbloccato la partita al 15’ – portano i ragazzi di Ghiotti sull’8-1 finale.

Risalendo la classifica, la Juvenes-Dogana ottiene una preziosa vittoria ai danni della Virtus che vale un’ipoteca sul sesto posto per gli uomini di Levani. I Biancorossazzurri, a -3 dal quarto posto pur con una partita in più rispetto a La Fiorita, non vogliono porsi limiti in un finale di stagione regolare per loro in crescendo. Sfida equilibrata, quella disputata ieri a Dogana, che vede la Juvenes-Dogana scappare con Borasco e Chezzi, salvo essere ripresa in due circostanze da Toccaceli e Morganti. Nella ripresa, complice anche l’espulsione di Lonfernini, il club di Serravalle vola verso il successo per 5-2 grazie alla doppietta di Zonzini, inframezzata dalla rete di Gianni. Quest’ultimo ha così riscattato l’errore su calcio di rigore, nella circostanza che ha portato al cartellino rosso per il portiere della Virtus.

Questo il programma della 27° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 27. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Fiorentino La Fiorita A1: Ercolani – A2: Lerza 18/04 RINV. Fiorentino Folgore Tre Fiori A1: Lerza – A2: Ercolani 18/04 RINV. Fiorentino Juvenes-Dogana Virtus A1: Lanuti – A2: Piccoli 18/04 5-2 Dogana Cosmos Murata A1: Piccoli – A2: Lanuti 18/04 3-6 Dogana Cailungo Domagnano A1: Ilie – A2: D’Adamo 18/04 2-5 Domagnano Tre Penne Faetano A1: D’Adamo – A2: Ilie 18/04 8-1 Domagnano Libertas Pennarossa A1: Tonelli – A2: Sgrignani 18/04 3-2 Pal. di Acquaviva Turno di riposo San Giovanni

