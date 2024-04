San Marino. Futsal: il Murata conquista il 3° posto. Giovedì il ritorno delle semifinali di coppa

Con il successo di ieri sera sul Tre Fiori, il Murata conquista aritmeticamente il terzo posto con una giornata di anticipo. L’incontro di cartello del 29° turno di Campionato Sammarinese di futsal – giocato interamente ieri sera – ha visto i Bianconeri imporsi per 4-2 sui Gialloblu. La squadra di Cellarosi parte nel migliore dei modi sbloccando l’incontro con Moretti e raddoppiando poco dopo con Belloni. Risponde il Tre Fiori con Morini ma Mattioli mantiene i suoi avanti di due reti. La squadra di Alex Bugli non ci sta e si rimette in corsa nuovamente con Morini. Lo strappo decisivo arriva nella ripresa con la rete di Moretti – doppietta per lui – che vale il definitivo 4-2. Murata che sale così a 60 punti, Tre Fiori che resta dietro di tre lunghezze. Ai Gialloblu nel prossimo turno basterà un punto con il Faetano con per chiudere la stagione al quarto posto e conquistare il pass per i quarti.

Tutto deciso anche in vetta. Il largo successo del Fiorentino sul Faetano consente ai Rossoblu di concludere la stagione al primo posto e presentarsi al meglio nei playoff. I campioni in carica non hanno alcun problema contro i Gialloblu di Gualtieri che devono piegarsi allo strapotere di Danilo Busignani. Il bomber – squalificato lo scorso turno con il Domagnano – si è scatenato ieri sera mettendo a segno ben sei reti che nel complesso lo portano alla cifra monstre di 62 marcature in campionato. Assieme a lui, alla goleada dei ragazzi di Michelotti partecipano anche Paolo Casadei, Andrea Gasperoni e Alan Bacciocchi. Il Faetano resiste nella prima frazione con le reti di Casali e Giacomo Bacciocchi salvo poi cedere e registrare l’ennesima sconfitta che li relega all’ultimo posto in classifica in coppia con il San Giovanni. Dietro al Fiorentino capolista, c’è la Folgore che nonostante il riposo in questo turno è certa del secondo posto.

Restano ancora da definire le posizioni che vanno dal quarto al sesto piazzamento. La Fiorita e Juvenes-Dogana vincono le rispettive gare di ieri sera e si avvicinano al quarto posto del citato Tre Fiori. Seppur appaiate a quota 55 punti, attualmente è la squadra del castello di Serravalle ad essere davanti negli scontri diretti con il club di Montegiardino. I ragazzi di Levani confermano il loro ottimo momento di forma confezionando l’ottavo successo consecutivo con il 4-1 al Pennarossa. I gol arrivano tutti nel primo tempo con le firme di Chezzi, Paesini e Bologna (doppietta per quest’ultimo). La rete di Brighi in avvio di ripresa non basta ai Biancorossi ad evitare la sconfitta ma la contemporanea caduta del Cailungo consegna alla squadra di Chiesanuova la certezza del dodicesimo posto che vale l’accesso al Turno Preliminare di playoff. Unico neo in casa Juvenes-Dogana è l’espulsione di Bologna nel finale di gara che priverà la squadra di Levani del suo bomber all’ultima giornata contro il Domagnano.

Sorride come detto anche La Fiorita che ha la meglio sulla Virtus. I ragazzi di Gianni Galli la sbloccano a metà gara con Berardi ma i Neroverdi nel finale trovano il pari con Pascucci. I Gialloblu non ci stanno e grazie alla doppietta di Corrado Bartoli poco dopo trovano tre punti fondamentali per credere ancora nel quarto posto.

Nonostante la sconfitta, la squadra di Acquaviva è certa di chiudere la stagione al settimo posto e entrare nel Turno Preliminare dei playoff. Stesso discorso vale per il Domagnano: i Giallorossi ieri sera hanno trovato il secondo successo nelle ultime tre che le consegna aritmeticamente anche l’ottavo piazzamento in graduatoria. Sul parquet del Multieventi di Serravalle contro il Tre Penne, la squadra di Fabio Gasperoni la sblocca in avvio di ripresa con Faetanini poi raddoppia di lì a poco con Bollini. I Biancoazzurri di Città si rimettono in partita grazie all’autorete di Capone ma i Lupi colpiscono ancora con Vagnini. Domagnano che poi aumenta ulteriormente il gap con Capone e ancora con Vagnini. Il Tre Penne di Davide Ghiotti dunque si ferma dopo due successi consecutivi ma può ancora chiudere al nono posto. Seppur agganciati dalla Libertas – vincente ieri sera – a quota 36, i Biancoazzurri possono contare sulla miglior differenza reti rispetto ai Granata. La squadra di Penserini come detto è riuscita ad ottenere i tre punti grazie al 4-1 sul Cailungo. Mazza e Zanotti fanno cominciare al meglio la gara per i Granata che vanno a riposo sul doppio vantaggio. In avvio di ripresa Vitillo accorcia per i Rossoverdi ma Francesco Rossi e Alex Stefanelli mettono al sicuro il risultato ed il successo.

Vince e conquista l’undicesimo posto il Cosmos: i Gialloverdi hanno la meglio sul San Giovanni, nonostante siano i Rossoneri a sbloccare l’incontro con Ugolini in avvio. La squadra di Muccioli risponde con Lorenzo Bacciocchi che però poco dopo viene anche espulso. Il San Giovanni non sfrutta il power-play e si va al riposo sul pari. Nella ripresa, botta e risposta Andrea Guidi-Filippo Zafferani che mantengono la gara in equilibrio. Il Cosmos però poco dopo mette la freccia e con i gol di Alessandro Carloni e Davide Zafferani portano a casa la vittoria per 4-2. Si chiude la stagione dei Gialloverdi – a riposo nell’ultima giornata – ma grazie all’undicesimo piazzamento accedono al Turno Preliminare dei playoff. Niente post-season invece per il San Giovanni, sempre fanalino di coda in coppia con il Faetano.

Questo il quadro completo della 29° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 29. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Virtus La Fiorita A1: Tonelli – A2: Tura 29/04 1-3 Fiorentino Cosmos San Giovanni A1: Tura – A2: Tonelli 29/04 4-2 Fiorentino Tre Fiori Murata A1: Lanuti – A2: Ercolani 29/04 2-4 Dogana Libertas Cailungo A1: Ercolani – A2: Lanuti 29/04 4-1 Dogana Fiorentino Faetano A1: Sgrignani – A2: Piccoli 29/04 9-2 Domagnano Juvenes-Dogana Pennarossa A1: Piccoli – A2: Sgrignani 29/04 4-1 Domagnano Tre Penne Domagnano A1: Ilie – A2: Zani 29/04 1-5 Multieventi Turno di riposo Folgore

Torna in settimana – giovedì 2 maggio – anche la Titano Futsal Cup con il ritorno delle due semifinali. Dopo il 4-0 dell’andata, il Fiorentino vede sempre più vicina la finale. La Fiorita dal canto suo dovrà segnare almeno quattro reti – e non subirne – per portare la gara ai supplementari. I precedenti però non sorridono al club di Montegiardino, sconfitto anche in campionato nelle due uscite stagionali. Tra i Gialloblu sarà assente lo squalificato Nicolò Mariotti. Calcio d’inizio alle 21:45 sul sintetico di Fiorentino.

Anticiperanno alle 20:15 – sul medesimo campo – Folgore e Tre Fiori. Sarà una gara tutta da seguire perché dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata tutto può ancora accadere. In caso di parità anche dopo i regolamentari, la gara proseguirà agli extra-time e eventualmente ai calci di rigore. I precedenti stagionali fanno sperare il club di Falciano, vincente in entrambi gli scontri di campionato.

Entrambe le gare saranno inoltre dirette da due fischietti provenienti dalla Lettonia, nel consueto programma di scambi arbitrali: per la sfida tra Folgore e Tre Fiori ci sarà Igors Jacevics (assieme a Tonelli e Tura) mentre per il duello tra Fiorentino e La Fiorita è stato selezionato Deniss Kozlovs (con Piccoli e Tura).

Titano Futsal Cup 2024 | Semifinali SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO/ORA LUOGO Fiorentino La Fiorita A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Vandi 20/03 4-0 Multieventi Tre Fiori Folgore A1: Lanuti – A2: Lerza – A3: Vandi 20/03 3-3 Multieventi Folgore Tre Fiori A1: Jacevics – A2: Tonelli – A3: Tura 02/05 20:15 Fiorentino La Fiorita Fiorentino A1: Kozlovs – A2: Piccoli – A3: Tura 02/05 21:45 Fiorentino

