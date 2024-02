San Marino. Futsal: il Murata sfida la Folgore per riaprire la corsa al secondo posto

Straordinari al giovedì per tredici delle quindici squadre iscritte al Campionato Sammarinese di futsal 2023-24. Saranno infatti tutte in campo domani, dopo l’impegno di lunedì sera, per la 19° giornata del torneo. Ad eccezione ovviamente di Pennarossa (che riposerà) e Tre Fiori (che ha riposato in avvio di settimana).

Per i Gialloblù la più complicata delle sfide: in arrivo, infatti, il derby del Castello di Fiorentino – peraltro nell’impianto locale di riferimento. Scavalcati in classifica da La Fiorita e Murata – che devono ancora osservare il turno di riposo – i ragazzi di Bugli vorranno regalare il primo dispiacere ai cugini, vincenti in tutte le diciassette sfide sin qui disputate. Sempre a Fiorentino, ma alle 20:15, un altro big match: Murata e Folgore si confronteranno con in palio punti importanti per la piazza d’onore. L’inaspettato pareggio nella stracittadina di Serravalle con il Cosmos ha infatti messo in pericolo il secondo posto dei Giallorossoneri, tallonati da La Fiorita e – appunto – Murata.

A Dogana apre Libertas-Tre Penne e chiude San Giovanni-Juvenes-Dogana. Nelle attese è la prima sfida a presentarsi come più equilibrata, con la Libertas che vorrà riavvicinarsi al decimo posto dei prossimi avversari – vincenti a sopresa contro la Juvenes-Dogana ad inizio settimana. Si augura una prestazione decisamente migliore dai suoi Levani: la sconfitta per 6-5 con la squadra di Città ha negato ai Biancorossazzurri la possibilità di rilanciarsi tra le pretendenti per le prime quattro posizioni della classifica – nonostante il club di Serravalle abbia già osservato il turno di riposo. Cosa che solo il Tre Fiori ha già fatto tra le sei squadre che precedono la Juvenes-Dogana in classifica.

Due incontri si disputeranno anche a Domagnano, dove il Cosmos vuole dare continuità alla grande prestazione fornita nel derby con la Folgore, mettendosi alla prova con una Virtus in salute. Anche i Neroverdi arrivano da un pareggio, quello ottenuto contro il Domagnano – coinvolto dalla seconda sfida in programma sull’omonimo impianto. Alle 21:45 di domani, infatti, i ragazzi di Gasperoni se la vedranno con La Fiorita. Il club di Montegiardino sta attraversando un ottimo periodo, che ha portato i Gialloblù meritatamente al terzo posto – con vista sulla Folgore.

A chiudere il programma della 19° giornata di Campionato Sammarinese di futsal, il confronto indoor tra Faetano e Cailungo. Dopo l’esaltante successo ai danni del San Giovanni, per i Rossoverdi un’altra opportunità per lasciarsi alle spalle le due squadre con cui ha condiviso a lungo il pedice della classifica e candidarsi ufficialmente a prima inseguitrice del Pennarossa – occupante oggi l’ultimo posto disponibile per accedere ai play-off e spettatore interessato dell’incontro alla Palestra di Acquaviva.

Questo il quadro completo della diciottesima giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 19. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Murata Folgore A1: Notarpietro – A2: Delvecchio 15/02 21:45 Fiorentino Tre Fiori Fiorentino A1: Delvecchio – A2: Notarpietro 15/02 21:45 Fiorentino Libertas Tre Penne A1: Piccoli – A2: Tura 15/02 21:45 Dogana San Giovanni Juvenes-Dogana A1: Tura – A2: Piccoli 15/02 21:45 Dogana Virtus Cosmos A1: Ilie – A2: Ercolani 15/02 21:45 Domagnano La Fiorita Domagnano A1: Ercolani – A2: Ilie 15/02 21:45 Domagnano Faetano Cailungo A1: Lerza – A2: Vandi 15/02 21:45 Pal. di Acquaviva Turno di riposo Pennarossa

