San Marino. Futsal: il Pennarossa stende la Virtus nell’unica partita in bilico

Si è giocata integralmente ieri sera la settima giornata di Campionato Sammarinese di futsal, che saluta il soprasso in vetta del Murata ai danni della Virtus. I Bianconeri travolgono il Domagnano, sfiorando la doppia cifra. Ad aprire le danze è Mattioli, a metà della prima frazione, mentre Busignani, Belloni ed Ercolani colpiscono negli ultimi minuti precedenti l’intervallo. Nella ripresa l’ex Belloni va a segno in altre due occasioni, mentre festeggiano una doppietta Ercolani e Busignani. Nel mezzo, l’acuto di Littera nel 9-0 finale. Cade a Dogana contro il Pennarossa, la Virtus capolista. Sempre vincente fino a quel momento, la squadra di Michelotti ribalta l’iniziale vantaggio di Stefanelli grazie a Stolfi e ad un’autorete di Carlini. La veemente risposta dei Biancorossi schiude al successo per 3-2, grazie a Gasperoni e Verri. Vittoria che consente al club di Chiesanuova di agganciare il Domagnano al terzo posto e confermare i tre punti di ritardo al Murata.

Appena sotto alla squadra di Novembrini, La Fiorita e Tre Penne – entrambe vincenti di larga misura. Sette gol a testa per le squadre di Traviglia e Penserini, che superano di slancio gli ostacoli rappresentati da Tre Fiori e Cailungo. I Biancazzurri infilano le doppiette di Beinat, Cola e Sabatino – oltre a celebrare l’acuto di Gamba. Gli uomini di Venerucci avevano momentaneamente dimezzato il ritardo con Rossini al 10’. Aveva già messo in ghiaccio i tre punti, La Fiorita, quando il Tre Fiori ha trovato la via della rete. All’intervallo è 3-0, grazie a due reti di Giuccioli e all’acuto di Matteo Chezzi. Podeschi illude il club di Fiorentino, che torna a subire le iniziative di Giuccioli (chiuderà con un poker di reti) e Simone Chezzi, due volte a dama. Maiani e Lonfernini alleggeriscono la forma, ma non la sostanza della sconfitta che vede il Tre Fiori scivolare al dodicesimo posto. Ha lasciato quella posizione il Cosmos, a segno undici volte con il San Giovanni. Serata da ricordare per Bacciocchi e Molinas, autori di una tripletta, ma anche per Cerquetti (doppietta), Giglietti, Guerra e Dominici – tutti a referto, insieme a Simone Rossi per i Rossoneri.

Si rialza il Fiorentino, che torna a vincere dopo due sconfitte in serie. Inequivocabile il 10-0 finale con cui i Rossoblù di Galli hanno battuto la Libertas. La tripletta di Bernardi, insieme alle doppiette di Gasperoni e Felici, ma anche agli acuti di Deluigi, Serra e Casadei, permettono al Fiorentino di agganciare la Juvenes-Dogana – interessata dal turno di riposo – a quota sette punti in classifica. Tre in più ne ha la Folgore, che ha sfruttato una partenza convincente per indirizzare la sfida con il Faetano. La doppietta di Bacciocchi in avvio è confermata anche al cambio campo, mentre Podeschi cala il tris al 2’ della ripresa. Il Faetano ha un moto d’orgoglio con Matteo Zafferani tre minuti più tardi, ma Pelliccioni chiude i conti sul definitivo 4-1.

Ecco il quadro completo della 7° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 7. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO San Giovanni Cosmos A1: Delvecchio – A2: Ercolani 7/11 1-11 Fiorentino Tre Fiori La Fiorita A1: Ercolani – A2: Delvecchio 7/11 3-7 Fiorentino Murata Domagnano A1: Vandi – A2: Tonelli 7/11 9-0 Dogana Pennarossa Virtus A1: Tonelli – A2: Vandi 7/11 3-2 Dogana Faetano Folgore A1: Lanuti – A2: Piccoli 7/11 1-4 Domagnano Tre Penne Cailungo A1: Piccoli – A2: Lanuti 7/11 7-1 Domagnano Libertas Fiorentino A1: Lerza – A2: Ilie 7/11 0-10 Pal. Di Acquaviva Turno di riposo Juvenes-Dogana

