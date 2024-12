San Marino. Futsal: il Tre Fiori cala il tris d’anticipo, stasera si completa il 12° turno

L’anticipo della dodicesima giornata di Campionato Sammarinese sorride al Tre Fiori. La squadra di Pollini, impegnata ieri sera al Multieventi con il San Giovanni, si è imposta con il risultato di 3-0. In coda ad un primo tempo più equilibrato rispetto alla ripresa, i Gialloblù trovano la zampata del vantaggio con Maiani. In precedenza, la squadra di Fiorentino si era fatta pericolosa in altre circostanze con il suo laterale, che al 3’ si è fatto murare da Valentini. L’estremo innesca la replica del San Giovanni, pescando Severi alle spalle del marcatore: stop e destro immediato, che esalta il recupero di Costantini. Botta e risposta al 27’, innescato dalla conclusione di Tamagnini. Valentini neutralizza in due tempi ed avvia la ripartenza, conclusa col diagonale di Zafferani. Gori si oppone e il Tre Fiori ribalta il campo, smarcando Maiani davanti al portiere. Il laterale si scopre poco freddo, calciando fuori da due passi. Il riscatto dista però un paio di minuti, il tempo necessario a capitalizzare un contropiede propiziato dall’intercetto a centro area di Michelotti e da un pizzico di fortuna, visto che Amici devia involontariamente un tentativo di rinvio Volpinari – ultimo uomo. Sullo sviluppo, Tamagnini è lucido nel servire a Maiani un pallone solo da spingere in fondo al sacco, con Valentini tagliato fuori dal passaggio.

Nel secondo tempo c’è in campo solo il Tre Fiori, pericolosissimo all’11’ Podeschi. Per disinnescare il suo diagonale ravvicinato ci vuole il miglior Agostini, nel frattempo subentrato a difendere i pali del San Giovanni. Dopo una lunga fase interlocutoria, i Gialloblù tornano a sollecitare Agostini sull’asse Zanotti-Costantini, ma l’estremo rossonero è ancora decisivo. I compagni nel frattempo ci provano, senza fortuna, con Severi e Volpinari. Sugli sviluppi di un tentativo di quest’ultimo, il Tre Fiori raddoppia in contropiede. Impeccabile il gioco a due tra Costantini e Podeschi, con quest’ultimo a raccogliere i frutti dell’altruismo del compagno per siglare il 2-0 a porta vuota. Il San Giovanni accusa il colpo e rischia grosso sul tentativo sottomisura di Giorgini, a tabellino un minuto più tardi con un’azione personale favorita da un difetto di comunicazione nella difesa avversaria. I Rossoneri non riescono ad indorare la pillola della decima sconfitta stagionale – fallendo un tiro libero con Severi, murato da Gori al 58’. Di contro, matura un successo importante per il Tre Fiori, che sale a quota 12 punti in classifica al pari del Cosmos – rispetto al quale ha però disputato ben due incontri in più.

Questo il quadro della 12° giornata di campionato di futsal, a mente dell’anticipo disputato ieri sera:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 12. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Giovanni Tre Fiori A1:Tonelli – A2: Zaghini 11/12 0-3 Multieventi Cosmos Faetano A1: Lerza – A2: Zaghini 12/12 20:15 Fiorentino Domagnano La Fiorita A1:Lerza – A2: Lanuti 12/12 21:45 Fiorentino Virtus Juvenes-Dogana A1: D’Adamo – A2: Zani 12/12 20:15 Dogana Folgore Libertas A1: Zani – A2: D’Adamo 12/12 21:45 Dogana Cailungo Pennarossa A1:Tura – A2: Ilie 12/12 20:15 Domagnano Fiorentino Murata A1: Ilie – A2: Tura 12/12 21:45 Domagnano Turno di riposo Tre Penne

FSGC