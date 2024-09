San Marino. Futsal: il Tre Penne cala il poker nel posticipo

Quattro reti e porta inviolata. Parte bene anche la stagione del Tre Penne, impegnato nel posticipo di ieri sera con il Cosmos, giocato al Multieventi. I Biancoazzurri di Penserini aprono i conti poco prima del quarto d’ora con Dinatale, che sfrutta, sul secondo palo, la puntuale assistenza di Cola. Il raddoppio al 25’ ancora con Dinatale, che questa volta fa tutto da solo: raccoglie il rilancio di Casadei, controlla, elude Guerra e con il mancino batte Serafini. A stretto giro il 3-0, frutto di una discesa in banda di Jacopo Gamba: il capitano biancoazzurro recupera palla nella propria metà campo, dribbla l’ultimo difendente e va a bersaglio calciando in diagonale. Prima del cambio di campo il Cosmos ha l’opportunità di accorciare con un rigore fischiato per un mani di Beinat. Casadei, con i piedi, sventa però il tentativo di trasformazione di Bacciocchi. Nella ripresa pensa lo stesso Beinat a mettere il punto esclamativo sul successo del Tre Penne. La barriera si apre sulla punizione calciata forte dal 13 biancoazzurro e a Serafini resta ben poco da fare.

Questo il quadro completo della 1° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 1. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Fiorentino Virtus A1: Tonelli – A2: Lanuti 23/09 1-3 Fiorentino Tre Fiori Faetano A1: Lanuti – A2: Tonelli 23/09 8-1 Fiorentino Pennarossa Juvenes-Dogana A1: Piccoli – A2: Ilie 23/09 2-0 Dogana Folgore Cailungo A1: Ilie – A2: Piccoli 23/09 4-2 Dogana Libertas Murata A1: Vandi – A2: Zani 23/09 1-10 Domagnano Domagnano San Giovanni A1: Zani – A2: Vandi 23/09 2-0 Multieventi Tre Penne Cosmos A1: Notarpietro – A2: Delvecchio 25/09 4-0 Multieventi Turno di riposo La Fiorita

