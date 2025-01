San Marino. Futsal: il Tre Penne si prende posticipo e quinta posizione

Lo scontro diretto fra Tre Penne e Domagnano, con in palio il quinto posto al giro di boa, si rivelato combattuto come da pronostici. La spunta la squadra biancoazzurra, che opera il sorpasso proprio sui Lupi e chiude la prima metà del cammino nella posizione più nobile tra quelle che non danno accesso diretto ai quarti di finale. La partita della palestra di Acquaviva si sblocca molto tardi. Casadei protegge lo 0-0 su botta dalla distanza di Faetanini, mentre il collega Muraccini fa lo stesso sul tentativo ambizioso di Gamba. Poco dopo, l’estremo del Domagnano dove opporsi anche al fuoco amico (Gatti a serissimo rischio autogol) e successivamente mettere una gamba provvidenziale sul mancino di Beinat, scoccato dopo un pregevole dai-e-vai con Contato. Il Domagnano risponde con il destro di Bollini che scheggia il palo, e poi con una ripartenza veloce che porta Menghi, ben assistito da Faetanini, alla girata sottoporta: palla fuori di poco. Il Tre Penne torna ad impegnare Muraccini con Sabatino, dimenticato in area di rigore e stoppato da una grande uscita dell’estremo giallorosso. L’attesa del pivot biancazzurro, comunque, sarà breve. Il Domagnano gestisce male un corner a favore e Gamba scappa velocissimo, prima di servire centralmente Sabatino che in allungo anticipa l’uscita di Muraccini. Si era praticamente sui titoli di coda del primo tempo. La ripresa si apre con un recupero palla altissimo dello stesso Sabatino ed un destro incrociato che finisce a lato di poco. Poi, sugli sviluppi di una rimessa laterale alta, Beinat si gira in area di rigore e colpisce il palo. La risposta dei Lupi è affidata ad un mancino di Bollini che trova Casadei attento sul primo palo. A distanza di pochi giri di lancette, Santarini abbatte Cola e guadagna il secondo giallo di serata. Il Domagnano paga l’inferiorità numerica proprio allo scadere di quest’ultima: la difesa tarda ad accorciare su Beinat, che esplode un destro forte e incrociato. I Giallorossi decidono di affidarsi all’arma del portiere di movimento, ma prima Muraccini deve compiere un intervento da portiere vero e proprio su Ercolani, che dopo un intercetto alto si presenta in posizione ideale di sparo, ma sbatte sul 33 avversario. La casacca azzurra passa a Villa, che trova la presa di Casadei anziché Dolcini sul secondo palo; il portiere del Tre Penne fa subito ripartire Contato, che offre a Cola una palla da calciare a porta vuota, ma che finisce sul palo. Il Domagnano insiste con cinque uomini nella metà campo avversaria, trovando la rete dimezza-distanze un po’ troppo tardi. È proprio Muraccini a raccogliere l’invito di Zonzini e a battere il collega Casadei con una deviazione sul primo palo. Ma era già in corso il 1’ di recupero. A quel punto, al Tre Penne basta un possesso ragionato per condurre in porto vittoria e sorpasso.

Questo il quadro completo della 15° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 15. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Libertas Virtus A1: Tura – A2: Zani 20/01 0-10 Fiorentino Murata Faetano A1: Zani – A2: Tura 20/01 16-0 Fiorentino Juvenes-Dogana Folgore A1: Tonelli – A2: Ilie 20/01 2-2 Dogana Pennarossa San Giovanni A1: Ilie – A2: Tonelli 20/01 8-0 Dogana Fiorentino Cailungo A1: Piccoli – A2: Zaghini 20/01 2-0 Domagnano La Fiorita Cosmos A1: Ercolani – A2: Lerza 20/01 6-1 Multieventi Domagnano Tre Penne A1: Lerza – A2: Tonelli 21/01 1-2 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Tre Fiori

Qui per la classifica aggiornata

FSGC | Ufficio Stampa