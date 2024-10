San Marino. Futsal: La Fiorita punta il Tre Penne; Domagnano e Murata alla finestra

Archiviata ala parentesi di coppa, i quindici club di futsal – ad eccezione della Folgore – si preparano a riprendere il discorso campionato. Tre Penne e Virtus ripartono dalla vetta, forti delle loro tre vittorie su tre. I Neroverdi di Michelotti sono attesi domani dal Cosmos, ancora alla ricerca del primo risultato stagionale, per un confronto programmato nella seconda serata di Dogana. In prima serata, sullo stesso campo, toccherà proprio al Tre Penne misurarsi con un’altra squadra a punteggio pieno, La Fiorita, mossa dal desiderio di agganciare almeno una delle due attuali capolista (avendo una gara in meno rispetto ad entrambe). Chi guarda con interesse a questo incrocio, trovandosi esattamente a metà strada fra le squadre di Penserini e Traviglia, sono Murata e Domagnano, tornate a vincere dopo il pareggio della seconda giornata e intenzionate a continuare la loro corsa verso l’alto. Tra i pensieri dei Lupi c’è anche quello di reagire all’epilogo-beffa della recente sfida di coppa: la caccia al terzo successo in campionato, per la squadra di Gasperoni, passa da un confronto delicato come quello con il Tre Fiori, di recente incappato in un filotto negativo di tre sconfitte (compresa la coppa) e quindi più che mai smanioso di invertire la tendenza. Sarà, questo, l’unico match della serata in programma a Domagnano (ore 21:15).

Il Murata sarà invece impegnato a Fiorentino con il San Giovanni, reduce da una settimana in chiaroscuro, con la “ferita” della rimonta patita ad opera del Cailungo (da 3-0 a 3-4) seguita da una balsamica vittoria agli ottavi di Futsal Cup contro la Libertas. Esame comunque difficile per la squadra di Franchino, unica del Girone Unico con un punto all’attivo e costretta a fare a meno del proprio capitano, Volpinari, espulso nel finale del primo dei due derby disputati in settimana. Fiorentino sarà anche il teatro della sfida tra Pennarossa e Libertas, con il primo che intende subito lasciarsi alle spalle la sconfitta patita nel turno precedente (la prima in stagione) ed in generale ritrovare un successo che manca dalla prima giornata; la formazione allenata da Palermino, invece, cerca il primissimo acuto. Il Pennarossa non avrà Cecchini, squalificato. Due le sfide al Multieventi per questa tornata di campionato. Domani sera tocca a Faetano e Cailungo, avversarie dagli stati d’animo completamente agli antipodi: il primo chiude la graduatoria con la peggiore differenza reti, il secondo vuole viaggiare sull’onda delle due rimonte consecutive che hanno consegnato alla banda di Venerucci quattro punti, gli stessi di Pennarossa e Folgore, che riposa. Da capire se il passaggio a vuoto di coppa abbia lasciato immutato l’entusiasmo della formazione rossoverde, che non potrà contare sullo squalificato Elia Venerucci, mentre sull’altro fronte mancherà, per lo stesso motivo, El Attar.

Nell’unico posticipo del mercoledì, il Multieventi ospiterà la sfida tra la Juvenes-Dogana e il Fiorentino. La banda biancorossoazzurra, proprio al Multieventi, ha trovato lunedì scorso la prima vittoria stagionale, per poi confermarsi anche tre giorni dopo in coppa. Un pieno di fiducia ed autostima, dunque, per la banda di Roberto Levani, che però dovrà misurarsi con una compagine almeno altrettanto in salute, nonché reduce da un turno di riposo che ha reso meno “densa” la settimana dei campioni in carica, comunque a loro volta provenienti da due vittorie di fila sui due fronti, peraltro con il portiere Geri come assoluto protagonista in fase realizzativa. Come per Faetano-Cailungo, il fischio d’inizio sarà emesso alle 21:45.

Questo il programma della 4° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 4. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Pennarossa Libertas A1: Lanuti – A2: Ilie 14/10 20:15 Fiorentino Murata San Giovanni A1: Ilie – A2: Lanuti 14/10 21:45 Fiorentino La Fiorita Tre Penne A1: Vandi – A2: Zani 14/10 20:15 Dogana Cosmos Virtus A1: Zani – A2: Vandi 14/10 21:45 Dogana Tre Fiori Domagnano A1: Piccoli – A2: Tura 14/10 21:15 Domagnano Faetano Cailungo A1: Tonelli – A2: Zaghini 14/10 21:45 Multieventi Juvenes-Dogana Fiorentino A1: Delvecchio – A2: Ercolani 16/10 21:45 Multieventi Turno di riposo Folgore

FSGC | Ufficio Stampa