San Marino. Futsal: La Fiorita spietata, Folgore travolta 7-1

Missione compiuta per La Fiorita, ultima a scendere in campo – insieme alla Folgore – nella 14° giornata di Campionato Sammarinese di futsal. Sul piatto, per i Gialloblù, il secondo posto momentaneamente occupato dal Pennarossa. La replica della squadra di Fabio Traviglia non si è fatta attendere e se nella sostanza proietta il club di Montegiardino a -1 dalla vetta, nella forma vale da monito alle dirette concorrenti.

Sul parquet del Multieventi sono gli ex Pellegrini e Matteo Chezzi a rompere il ghiaccio, spingendo La Fiorita sul doppio vantaggio ben prima del 10’. All’intervallo si gira sul 4-0, frutto degli acuti di Meloni e Simone Chezzi. Nella ripresa la doppietta di Baldelli a tempo scaduto fa seguito al secondo centro di serata per Matteo Chezzi. Fronte Folgore, la stoccata di Ballabene è il più classico gol della bandiera e matura a tre minuti dallo scadere del 60’, quando La Fiorita aveva già incamerato il pokerissimo. Tra meno di una settimana si disputerà l’ultima sfida del girone d’andata, che – salvo sorprese inattese – dovrebbe riconfermare i rapporti di forza appena espressi nella parte alta del raggruppamento. Tre squadre in altrettanti punti guidano la graduatoria, con la Virtus leggermente attardata. Domagnano e Tre Penne si incroceranno tra cinque giorni, con in palio il quinto posto in classifica. Via via tutte le altre, con San Giovanni e Libertas pericolosamente accodate ed il Faetano tornato in corsa per la postseason – benché prossimo ad affrontare il Murata, virtuale campione d’inverno.

Questo il quadro completo della 14° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 14. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Giovanni Fiorentino A1: Zaghini – A2: Tonelli 13/01 6-2 Fiorentino Cosmos Pennarossa A1: Tonelli – A2: Zaghini 13/01 0-6 Fiorentino Tre Penne Tre Fiori A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 13/01 4-1 Dogana Faetano Libertas A1: Sgrignani – A2: Delvecchio 13/01 3-0 Dogana Virtus Domagnano A1: Ercolani – A2: Tura 13/01 4-1 Domagnano Cailungo Juvenes-Dogana A1: Lerza – A2: Vandi 13/01 1-3 Multieventi Folgore La Fiorita A1: Piccoli – A2: Zani 15/01 1-7 Multieventi Turno di riposo: Murata

FSGC