San Marino. Futsal: la Juvenes-Dogana mette la Virtus nel mirino

Torna domani l’appuntamento con il Campionato Sammarinese di futsal, per tutte meno che per La Fiorita – attesa dal turno di riposo. Che potrebbe costare ai Gialloblù il quarto posto, alla portata del Murata (ora distante due punti) prossimo ad affrontare il Cailungo sul parquet della palestra di Acquaviva.

Il calendario sembra promuovere un ulteriore avvicendamento in classifica, quello tra Juvenes-Dogana e Virtus al sesto posto. I primi, scenderanno in campo outdoor ad Acquaviva contro il Faetano – in una gara in cui i Biancorossazzurri sono grandi favoriti per infilare la quarta vittoria consecutiva. Così fosse, servirebbe qualcosa di speciale ai Neroverdi per difendere la posizione in graduatoria. Infatti, i ragazzi di Pollini dovranno vedersela con il Fiorentino capolista, che ha reagito alla prima sconfitta stagionale toccando la doppia cifra con il Cailungo. L’incontro è in programma a Dogana per le 21:45.

Poco prima, sullo stesso campo, anche Pennarossa e Folgore. Gara questa che nei pronostici pende fortemente dalla parte del club di Falciano, distante quattro punti dalla vetta. In contemporanea a Fiorentino anche il derby di Borgo Maggiore tra San Giovanni e Libertas. I Granata cercano punti per avvicinare il nono posto occupato dal Tre Penne, utile in ottica post season. Il club di Città dovrà misurarsi con il Tre Fiori, terza forza della classifica e reduce da cinque vittorie in altrettante uscite: nessuno ha fatto meglio della squadra di Bugli nel periodo considerato – benché i cinque gol incassati dal Cosmos abbiano accesso un campanello d’allarme per il tecnico gialloblù.

Di contro, il Cosmos è l’unica squadra a non aver prodotto punti nelle ultime cinque partite. Aver affrontato Fiorentino, Juvenes-Dogana e Tre Fiori non ha certo aiutato i Gialloverdi, che tenteranno di rifarsi a Fiorentino, quando incroceranno il Domagnano a partire dalle 21:45. Già certi della qualificazione ai play-off, i Lupi non vogliono negarsi la possibilità di inseguire Virtus e Juvenes-Dogana in quest’ultimo scorcio di stagione nel quale saranno chiamati a misurarsi anche con Folgore e Fiorentino.

Le sfide della 25° giornata saranno invece recuperate settimana prossima, programmate integralmente nella giornata del 4 aprile e slittate dopo la sosta pasquale visto l’impegno della Nazionale nello scorso week-end. Per i Titani sono arrivate una sconfitta di misura ed un pareggio, subito a 6” dal termine, con l’Irlanda del Nord.

Questo il programma della 26° giornata del Campionato Sammarinese di futsal: