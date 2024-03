San Marino. Futsal: la Juvenes-Dogana stende il Fiorentino, il Tre Penne fa tredici

Tante reti nelle sei sfide di Campionato Sammarinese di futsal disputate nella serata di ieri. La 23° giornata si completerà con il posticipo di domani al Multieventi, tra San Giovanni e Murata (21:45). Intanto, la Folgore ha fatto uno scatto deciso verso il secondo posto – superando di misura La Fiorita nel big match di giornata. I vicecampioni di San Marino, passati in vantaggio con Chezzi, hanno ribaltato la rimonta avversaria griffata da Bernardi e Giuccioli. Decisivi gli acuti di Pellegrini e Pasqualini.

Sconfitta che è costata il terzo posto in classifica a La Fiorita, superata dal Tre Fiori e nel mirino del Murata. Il club di Fiorentino ha vinto 5-1 sul Cailungo, forte delle doppiette di Toccaceli e Burioni, oltre all’acuto di Morini. Romano Zanotti ha siglato il gol della bandiera rossoverde per il momentaneo 3-1. La sorpresa più grande di questo turno – se non della stagione – matura a Dogana, dove la Juvenes-Dogana di Levani infligge la prima sconfitta in regular season al Fiorentino. La capolista, fino a ieri capace di 19 vittorie ed 1 pareggio, è caduta sotto i colpi di Borasco e Gianni. Decisivo, quest’ultimo, per griffare il successo dopo il momentaneo 1-1 a cura di Luca Zafferani.

Vittorie travolgenti per Domagnano e Tre Penne, che vanno in doppia cifra con Faetano e Pennarossa. Per i Lupi, le doppiette di Menghi, Vagnini, Capone e Bollini portano in dote otto dei dieci gol a referto: completano il quadro dei marcatori l’acuto di Faetanini e l’autorete di Mangano. Il fuoco amico di Lorenzo Bollini, al 37’, gonfia la rete del Domagnano e muove la casella dei gol fatti per il Faetano.

Tanto marcatori multipli anche nel Tre Penne, che va al cambio campo sul parziale di 8-1. Ciacci a segno per il momentaneo 3-1 del Pennarossa, poi travolto dalle doppiette di Gamba, Salles ed Ercolani. Sono addirittura tre i gol messi a segno da Francesconi, mentre trovano la via della rete anche Fortunato, Moretti, Rossini e Contato. Nei minuti finali il Pennarossa alleggerisce il passivo con la doppietta di Rosa inframezzata dal gol siglato da Davide Selva.

Complici le contemporanee sconfitte, restano inalterate le distanze in coda. Il Cosmos conserva tre punti di vantaggio sul Cailungo, al limitare della zona play-off, nonostante il K.O. con la Libertas. La squadra di Penserini è riuscita a far fronte all’espulsione di Casadei al 29’, non solo mantenendo la porta inviolata nei due minuti di inferiorità numerica. Nel corso del recupero del primo tempo, infatti, i Granata hanno addirittura trovato la rete del vantaggio con Davide Rossi. Di Mattia Mazza, invece, la firma sul raddoppio a metà della ripresa.

Questo il quadro degli anticipi della 23° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 23. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Folgore La Fiorita A1: D’Adamo – A2: Ilie 11/03 3-2 Fiorentino Tre Penne Pennarossa A1: Ilie – A2: D’Adamo 11/03 13-4 Fiorentino Juvenes-Dogana Fiorentino A1: Delvecchio – A2: Lerza 11/03 2-1 Dogana Cailungo Tre Fiori A1: Lerza – A2: Delvecchio 11/03 1-5 Dogana Cosmos Libertas A1: Lanuti – A2: Notarpietro 11/03 0-2 Domagnano Domagnano Faetano A1: Notarpietro – A2: Lanuti 11/03 10-1 Domagnano San Giovanni Murata A1: Ercolani – A2: Tura 13/03 21:45 Multieventi Turno di riposo Virtus

FSGC | Ufficio Stampa