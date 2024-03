San Marino. Futsal: la Juvenes-Dogana supera agevolmente la Libertas nel posticipo

Una sola frazione di gioco basta e avanza alla Juvenes-Dogana per risolvere la pratica Libertas e riportarsi nuovamente a ridosso della Virtus, avanti di una lunghezza rispetto ai Biancorossoazzurri. Questi ultimi centrano la terza vittoria di fila, decisamente più agevole rispetto alle due precedenti. In avvio c’è subito una parata di Cecchetti su Mazza. Poco dopo, Gianni porta avanti la Juvenes-Dogana approfittando di una incertezza granata nella primissima impostazione. Passano pochi minuti e il 19 di Levani fa doppietta resistendo ad un paio di cariche e poi battendo Simone Stefanelli nel tu per tu. La Juvenes-Dogana non toglie il piede dall’acceleratore, tornando ad aggiornare il tabellino prima del quarto d’ora con Paesini, Bologna e Muccioli. Nel finale di frazione pensa Cavalli, con una doppietta, ad allargare ulteriormente la forbice. Due reti praticamente in fotocopia per il 17, che calcia forte dalla banda destra cogliendo in entrambi i casi l’angolino basso più lontano. Nella ripresa il punteggio non sarà più ritoccato, anche grazie alle tre parate di Simone Stefanelli su Chezzi, di fatto nelle uniche azioni degne di nota di tutta quanta la frazione di gioco. Libertas che non dà seguito alla vittoria del turno precedente e che al momento fallisce nel suo intento di riavvicinarsi al Tre Penne.

Questo è il quadro completo della 24° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 24. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Faetano Folgore A1: Sgrignani – A2: Ercolani 18/03 0-12 Fiorentino Pennarossa Domagnano A1: Ercolani – A2: Sgrignani 18/03 1-3 Fiorentino Fiorentino Cailungo A1: Ilie – A2: Piccoli 18/03 12-1 Dogana Virtus Tre Penne A1: Piccoli – A2: Ilie 18/03 5-2 Dogana La Fiorita San Giovanni A1: Vandi – A2: Tura 18/03 8-1 Acquaviva Tre Fiori Cosmos A1: Tura – A2: Vandi 18/03 7-5 Acquaviva Libertas Juvenes-Dogana A1: Tonelli – A2: Zani 21/03 0-7 Pal. Acquaviva Turno di riposo Murata

FSGC | Ufficio Stampa