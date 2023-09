San Marino. Futsal: la Nazionale a Parenzo per la Futsal Week – September Cup 2023

La Nazionale di futsal di San Marino partirà questo pomeriggio alla volta di Parenzo, in Croazia, per prendere parte alla Futsal Week – September Cup 2023. Sono quattordici i giocatori convocati dal Commissario Tecnico Roberto Osimani, tra i quali anche due prospetti tesserati con la San Marino Academy quali Johnny Barbano e Rocco Mularoni. Novità miscelata ad esperienza, considerata la presenza di giocatori di lunga militanza internazionali come Belloni, Franciosi, Ercolani, Pasqualini o Protti – per citarne alcuni.

Un impegno importante e prestigioso, quello di Parenzo, del tutto concentrato nel fine settimana. Già domani pomeriggio, infatti, i Titani incroceranno il Montenegro (calcio d’inizio alle ore 16:00), mentre domenica mattina – prima del rientro in Repubblica in serata – sarà la volta del confronto con lo Zambia (ore 11:00).

Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della competizione, la Futsal Week.

Questi i quattordici giocatori convocati da Roberto Osimani per la Futsal Week – September Cup 2023:

GIOCATORE NATO IL CLUB BARBANO JOHNNY 07/01/2006 San Marino Academy BELLONI FABIO 26/09/1991 La Fiorita BIZZOCCHI LORENZO 12/04/1993 Rimini C5 CAVALLI WILLIAM 15/09/2002 Juvenes-Dogana CECCHINI LORENZO 26/02/2002 Rimini C5 CECCOLI ANDREA 22/09/1993 Fiorentino ERCOLANI ANDREA 08/08/1997 Fiorentino FRANCIOSI ANDREA 04/03/1991 La Fiorita MAIANI DANIELE 04/08/1993 Fiorentino MULARONI ROCCO 06/04/2005 San Marino Academy PASQUALINI ELIA 02/06/1997 Folgore PAZZINI JACOPO 04/12/2004 Russi C5 PROTTI MATTIA 15/12/1993 Fiorentino ZAFFERANI LUCA 16/09/1997 Fiorentino

FSGC