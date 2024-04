San Marino. Futsal: la Nazionale di San Marino debutta domani con Israele

Partenza di buon’ora, questa mattina, per la delegazione sammarinese impegnata in Austria per le Qualificazioni agli Europei 2026 di futsal. La nuova esperienza continentale, ancora sotto la guida del Commissario Tecnico Roberto Osimani, prevede per domani pomeriggio (ore 14:00) l’esordio dei Titani. Primo avversario sarà Israele, inserito nel raggruppamento dei Biancazzurri al pari di Bulgaria e Austria. Nella piccola palestra di Eisenstadt si disputeranno tutte e sei le partite che, per due selezioni nazionali, significherà qualificazione al turno successivo.

Nel pomeriggio di oggi i Titani hanno saggiato per la prima volta il parquet del palazzetto austriaco, nell’allenamento di rifinitura alla vigilia del debutto. Sessione utile per smaltire le tossine del trasferimento in giornata da San Marino e, per Roberto Osimani, al fine di sciogliere gli ultimi nodi in vista della partita di domani con Israele.

FSGC | Ufficio Stampa