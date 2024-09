San Marino. Futsal, la Supercoppa al Fiorentino

Sono nuovamente Fiorentino e Folgore ad affrontarsi per il primo trofeo dell’anno, benché le formazioni di Galli e Zonzini siano state del tutto rivoluzionate rispetto a quelle che hanno concluso la passata stagione. La sfida si gioca fin da subito su ritmi sostenuti, nonostante le occasioni per segnare si contino sulle dita di una mano nel primo quarto di gara. Di fatto, la prima vera palla-gol porta in dote il vantaggio. Merito di Rossini che in pressione avanzata sottrae palla ad Ercolani per poi battere Zanotti a tu-per-tu e sbloccare l’incontro in favore del Fiorentino. In precedenza, il portiere della Folgore si era ben comportato sul diagonale di Morri.

La gara si mette così sui binari più graditi ai Rossoblù, che tornano a farsi vedere col velleitario destro di Paoloni – controllato senza patemi da Zanotti. Fronte Folgore, si segnalano due iniziative di capitan Pelliccioni senza colpo ferire. In chiusura di frazione il Fiorentino si complica la vita nella gestione di un pallone che Beccari recupera, ma non riesce a trasformare in un assist vincente per l’intervento risolutivo di Paoloni. Gli ultimi due acuti sono dei Rossoblù, pericolosi su palla inattiva con Felici e Baizan, ma Zanotti se la cava in entrambe le circostanze.

In avvio di ripresa è ancora il Fiorentino a farsi pericoloso, con Rossini nuovamente efficace nella pressione su Ercolani. Il successivo destro di Righi è però da dimenticare. Di lì a poco un’altra ghiotta occasione per i Rossoblù, che beneficiano di una punizione di seconda dalla lunetta per il retropassaggio di Bacciocchi intercettato da Zanotti. Paoloni sbatte sulla barriera posizionata sulla linea di porta, mentre Rossini – in ribattuta – non ha maggior fortuna. La miglior occasione è però per la Folgore, con Ercolani liberato davanti a Geri da Bortolotto. Determinante l’estremo difensore, che salva il vantaggio. Col passare dei minuti, il club di Falciano si sbilancia e la partita diventa ancor più divertente. Lo è sicuramente per il Fiorentino che raddoppia al 41’: ottimo movimento di Casadei con l’avversario alle spalle e due tentativi per superare Zanotti, decisivo sul primo ma impotente sul tap-in.

Beccari prova a scuotere la Folgore, con un inserimento a fari spenti che per poco non sorprende Geri – precedentemente sganciatosi per liberare il destro dalla distanza. Il portiere della Nazionale è risolutivo al 49’ nell’uno-contro-uno con Muccioli, che si vede negare la rete del potenziale 1-2. Nei dieci minuti finali gli uomini di Zonzini attaccano all’arma bianca, senza trovare la soluzione vincente – nonostante il promettente assolo di Bacciocchi, tamponato da Geri e Paoloni. Il cronometro è alleato del Fiorentino, che chiama sistematicamente il proprio portiere sopra la metà campo per gestire il possesso palla in superiorità numerica. Geri è però soprattutto formidabile nella propria area di competenza, opponendosi anche al tentativo da breve distanza di Casali al 57’. Dovrà attendere il secondo e ultimo minuto di recupero, la Folgore, per bucare la rete del Fiorentino con Pelliccioni – primo a fiondarsi sulla respinta di Geri. Sapore agrodolce per la squadra di Zonzini, che con 20” a disposizione per rimettersi in carreggiata si riversa in pressione incassando l’imbucata per Casadei. Il pivot è nuovamente decisivo e col destro infila per la terza ed ultima volta Zanotti, garantendo al Fiorentino la Supercoppa Sammarinese di futsal 2024.

Supercoppa Sammarinese di futsal 2024 | Fiorentino-Folgore 3-1

FIORENTINO

Geri, Deluigi, Rossini, Morri, Rossini

A disposizione: Gasperoni, Solito, Casadei, Paoloni, Righi, Baizan, Serra

Allenatore: Gianni Galli

FOLGORE

Zanotti, Ercolani, Bacciocchi, Pelliccioni, Bortolotto

A disposizione: Rossi, Podeschi, Mularoni, Toccaceli, Beccari, Conti, Muccioli, Casali, Ballarini

Allenatore: Claudio Zonzini

Arbitro 1: Daniele D’Adamo

Arbitro 2: Andrea Piccoli

Arbitro 3: Laurentiu Ilie

Arbitro 4: Nicolò Lerza

Marcatori: 13’ Rossini, 41’, 60+2’ Casadei, 60+2’ Pelliccioni

Ammoniti: Paoloni, Conti

