San Marino. Futsal: Murata campione d’inverno con sedici reti al Faetano

Dopo il posticipo di questa sera tra Domagnano e Tre Penne, programmato alla palestra di Acquaviva alle 21:45, potrà dirsi concluso il girone d’andata del Campionato Sammarinese di futsal. Il quartetto di vertice si conferma tale, con il Murata a confermarsi apripista e – per questo – campione d’inverno. I Bianconeri di Traviglia hanno travolto il Faetano, colpito addirittura sedici volte. Doppietta per Capicchioni e triplette per Cesarini e Mattioli, con Moretti capace di segnare addirittura in quattro circostanze (compreso un calcio di rigore). Completano il 16-0 i centri di Littera, Belloni, Albani e Ghiotti.

Confermate le distanze in classifica tra le squadre di vertice, visti i contemporanei successi di La Fiorita, Pennarossa e Virtus. Separata da una distanza minima dal Murata, La Fiorita ha incamerato una vittoria per 6-1 ai danni del Cosmos. Ipoteca sui tre punti posta nel primo tempo, con la tripletta di Chezzi ed il momentaneo raddoppio a cura di Giuccioli. Nella ripresa c’è ancora spazio per Matteo Chezzi e per l’omonimo Simone. La rete della bandiera gialloverde reca la firma di Cecchetti, arrivata al 51’. In doppia cifra la Virtus, che rifila dieci gol alla Libertas. I ragazzi di Michelotti distribuiscono le marcature equamente nelle frazioni di gara, promuovendo le triplette di Pasqualini e Tassitano. Con loro a referto anche Stacchini, Pazzaglia, Stolfi e Pascucci. A completare il lotto di inseguitrici del Murata, c’è il Pennarossa – attuale terza forza del torneo. I ragazzi di Novembrini hanno superato con disinvoltura l’ostacolo San Giovanni, battuto 8-0. Per la squadra di Chiesanuova vanno a segno Cappelli, Colonna e Stefanelli, oltre alla doppietta di Maiani ed alla tripletta di Verri.

Detto della sfida di stasera che ci dirà di più sulla pretendente al quinto posto, si segnala il ritorno al successo del Fiorentino. I Rossoblù si sono imposti 2-0 sul Cailungo grazie agli acuti di Bernardi e Paoloni, a segno nel quarto d’ora finale. Termina invece in perfetta parità il derby di Serravalle tra Juvenes-Dogana e Folgore. Esito dal retrogusto amaro per la squadra dell’ex Claudio Zonzini, passata a condurre con la doppietta di Casali. Un’autorete di Romano e la stoccata in pieno recupero di Simone Celli hanno invece evitato la sconfitta ai Biancorossoazzurri, pienamente in lotta con altre quattro formazioni per le posizioni che vanno dal settimo all’undicesimo posto.

Oltre quel limite, una sola opportunità per disputare la postseason. Oggi è una questione tra Cailungo e Faetano, appaiate a quota otto punti. Il San Giovanni vuole assottigliare il ritardo di quattro punti, magari puntando sugli scontri diretti. Chiude la Libertas che con tre punti avrebbe bisogno di risalire la china e mettersi alle spalle almeno tre squadre che oggi la precedono in graduatoria.

Questo il quadro parziale della 15° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 15. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Libertas Virtus A1: Tura – A2: Zani 20/01 0-10 Fiorentino Murata Faetano A1: Zani – A2: Tura 20/01 16-0 Fiorentino Juvenes-Dogana Folgore A1: Tonelli – A2: Ilie 20/01 2-2 Dogana Pennarossa San Giovanni A1: Ilie – A2: Tonelli 20/01 8-0 Dogana Fiorentino Cailungo A1: Piccoli – A2: Zaghini 20/01 2-0 Domagnano La Fiorita Cosmos A1: Ercolani – A2: Lerza 20/01 6-1 Multieventi Domagnano Tre Penne A1: Lerza – A2: Tonelli 21/01 21:45 Pal. di Acquaviva Turno di riposo: Tre Fiori

FSGC | Ufficio Stampa