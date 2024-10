San Marino. Futsal, Murata d’autorità: La Fiorita battuta 3-0 con due autoreti

Il big match della sesta giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 è anche quello che chiude il turno. Ieri sera, al Multieventi, si sono confrontate La Fiorita e Murata. I Bianconeri passano a condurre nel punteggio dopo appena cinque minuti, propiziando la goffa autorete di Giuccioli per sbloccare l’incontro. La gara è piuttosto equilibrata, quantomeno dal punto di vista del volume offensivo. Diversa la qualità delle occasioni create: il Murata sbatte sul palo con la fucilata di Belloni, La Fiorita sfiora l’incrocio con la punizione di Matteo Chezzi. In chiusura un ribaltamento di campo libera il bolide di Pellegrini, a centimetri dal montante di Protti.

Nella ripresa è de La Fiorita il primo affondo, che non schiude al pareggio. Di contro, il Murata – come nella prima frazione – capitalizza. Ancora una volta, è il fuoco amico a tradire Andreani: sulla stoccata di Mattioli, Matteo Chezzi devia col ginocchio un mancino destinato al fondo e che finisce invece per regalare il punto del 2-0 al club di Città. Ora i ragazzi di Traviglia spingono sull’acceleratore per cercare di tornare quanto prima in partita, rendendosi vulnerabili alle ripartenze di un Murata che per poco non fa tris di autogol a favore. Il palo salva Giuccioli da un episodio alla Riccardo Ferri. Non va meglio a Belloni, che sbaglia a tu-per-tu con Andreani. Clamoroso l’errore di Moretti, che riceve da Belloni a porta vuota per colpire prima un palo e poi l’altro. A metà della ripresa il momento migliore per La Fiorita, ma i Gialloblù si scoprono poco cinici. Prima una transizione di Simone Chezzi, abilissimo palla al piede, si chiude con una svirgolata di sinistro davanti a Protti. Al 57’ Matteo Chezzi calcia invece a botta sicura una punizione dal limite che Busignani – schierato sulla linea di porta insieme ai tre compagni di movimento – devia in corner con la spalla. Peraltro, la squadra di Montegiardino era uscita indenne dall’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Pellegrini, destinatario del secondo cartellino giallo per un intervento da dietro su Busignani. È proprio l’universale sammarinese a chiudere definitivamente i conti, intercettando la verticalizzazione di Andreani – che aveva lasciato i pali per giocare nella metà campo offensiva – e infilando la porta vuota da centrocampo. Matura così un 3-0 che permette al Murata si riprendersi il secondo posto in coabitazione col Domagnano, alla targa della Virtus capolista. Nel prossimo turno, doppio scontro incrociato al vertice che coinvolgerà le prime quattro forze della graduatoria.

Ecco il quadro parziale della 6° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 6. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Tre Fiori A1: D’Adamo – A2: Piccoli 28/10 4-2 Dogana Fiorentino Domagnano A1: Piccoli – A2: D’Adamo 28/10 2-3 Dogana Folgore Tre Penne A1: Tonelli – A2: Sgrignani 28/10 2-0 Fiorentino Cailungo Libertas A1: Sgrignani – A2: Tonelli 28/10 4-3 Fiorentino Faetano Pennarossa A1: Ilie – A2: Zani 28/10 1-8 Multieventi Virtus San Giovanni A1: Vandi – A2: Zaghini 29/10 7-2 Pal. di Acquaviva La Fiorita Murata A1: Lerza – A2: Tura 30/10 0-3 Multieventi Turno di riposo Cosmos

FSGC