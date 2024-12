San Marino. Futsal: Murata e Pennarossa vogliono allungare in vetta

Si giocherà tra domani e giovedì sera la dodicesima giornata di campionato di futsal. La nuova giornata si aprirà domani sera con l’insolito anticipo del Multieventi (ore 21:45) tra San Giovanni e Tre Fiori. I Rossoneri sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale mentre i Gialloblu vogliono ritornare al successo dopo la sconfitta di misura nello scorso turno e salire in doppia cifra in classifica.

In vetta invece la capolista Murata e l’inseguitrice Pennarossa vogliono tentare l’allungo. I Bianconeri – alla nona vittoria di fila – saranno di scena giovedì sera a Domagnano (ore 21:45) contro un Fiorentino reduce da due sconfitte consecutive.

Cammino identico al Murata è quello del Pennarossa – secondi in classifica a tre punti dal Murata – che giovedì (Domagnano, 20:15) punteranno alla decima vittoria consecutiva: avversario dei Biancorossi sarà il Cailungo che non vince da quattro turni.

Tra le sfide più interessanti di questo turno c’è Domagnano-La Fiorita (si gioca giovedì a Fiorentino, 21:45). Se i Gialloblu – terzi con un punto di ritardo dal Pennarossa – vogliono mantenere l’ottimo momento di forma (cinque successi di fila) e restare nel gruppo delle Fab Four, i Giallorossi puntano ad un successo proprio per inserirsi nel gruppo di testa. Cinque punti infatti separano le due squadre in classifica, con il Domagnano al quinto posto. Tra le due contendenti c’è la Virtus che giovedì se la vedrà con la Juvenes-Dogana (Dogana, 20:15). I Neroverdi vengono da due vittorie di fila mentre è altalenante il cammino di Levani e soci – attualmente al decimo posto.

Punta a rialzare la testa invece la Folgore di Zonzini che giovedì sera (Dogana, 21:45) affronta la Libertas: il club di Falciano non vince da due turni mentre quello di Borgo Maggiore è fanalino di coda con solo sconfitte a referto.

Vengono invece da preziosi successi Cosmos e Faetano che giovedì si daranno battaglia a Fiorentino (si gioca alle 20:15). I Gialloverdi vogliono mantenere la comoda posizione in zona playoff – attualmente sono al nono posto – mentre i Gialloblu cercano lo scatto proprio per avvicinarsi alla post-season. Osserverà, infine, il turno di riposo il Tre Penne.

Questo il quadro della 12° giornata di campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 12. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO San Giovanni Tre Fiori A1:Tonelli – A2: Zaghini 11/12 21:45 Multieventi Cosmos Faetano A1: Lanuti – A2: Lerza 12/12 20:15 Fiorentino Domagnano La Fiorita A1:Lerza – A2: Lanuti 12/12 21:45 Fiorentino Virtus Juvenes-Dogana A1: D’Adamo – A2: Ercolani 12/12 20:15 Dogana Folgore Libertas A1: Ercolani – A2: D’Adamo 12/12 21:45 Dogana Cailungo Pennarossa A1:Tura – A2: Ilie 12/12 20:15 Domagnano Fiorentino Murata A1: Ilie – A2: Tura 12/12 21:45 Domagnano Turno di riposo Tre Penne

Qui per la classifica aggiornata

FSGC