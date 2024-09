San Marino. Futsal: Murata in doppia cifra, la Virtus batte i campioni in carica

Il Fiorentino inizia la difesa del titolo incappando in una sconfitta contro la rinnovatissima Virtus. Apre i contri Pasqualini dopo 9’, mentre il raddoppio è affidato a Stolfi. Nella prima parte del secondo tempo la rete del tris, a firma di Bernardi; il Fiorentino accorcia con il proprio portiere, Geri, ma al 59’, cioè quando ormai è troppo tardi per abbozzare un progetto di rimonta. Due gol di scarto anche tra Pennarossa e Juvenes-Dogana, con i Biancorossoazzurri che, però, non trovano modo di battere Bizzocchi. La squadra di Novembrini centra i tre punti con un gol per tempo: il primo di Verri, il secondo di Gasperoni. Con il medesimo risultato – 2-0 – il Domagnano risolve la pratica San Giovanni sul parquet del Multieventi. L’incontro è piuttosto bloccato nel primo tempo: in effetti arriva a ridosso del cambio di campo la rete del vantaggio giallorosso, a firma di Bollini, che poi fa doppietta – e di fatto chiude i giochi – poco oltre la metà della ripresa. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa, la Folgore parte col piede giusto in campionato rifilando un 4-2 al Cailungo. È proprio quest’ultimo a trovare il primo vantaggio grazie a Rossini. Ercolani e Casali co-firmano la rimonta parziale tra il 13’ e il 16’. Di nuovo Rossini all’alba della ripresa per il nuovo pareggio, che si spezza al quarto d’ora per la rete di Ballarini, seguita a stretto giro di posta da quella di Bortolotto. Si esaurisce qui il novero delle vittorie con due gol di scarto. Le altre due sfide della serata finiscono invece in goleada, a partire a quella del Murata, che ne rifila 10 alla Libertas. Dopo 7’ è già 3-0, frutto degli acuti di Moretti, Ercolani e Cesarini. Prima dell’intervallo arriveranno altre tre reti, con firme di Mattioli, ancora Moretti e Capicchioni. Nei primi 10’ del secondo tempo Moretti entra altre due volte a referto; nel mezzo, il gol della Libertas siglato da Zaghini. Al 41’ Ercolani fa doppietta, mentre a 4’ dal 60’ pensa Belloni a chiudere i conti e a regalare la doppia cifra ai suoi nella serata del debutto stagionale. Molto generosa la prima anche per il Tre Fiori, che regola il Faetano per 8-1. Lo score è inaugurato da Ciacci, che chiuderà la sua serata con quattro gol all’attivo, proprio come Moretti del Murata. I Gialloblù di Pollini mandano poi a referto Tamagnini, Crescentini, Maiani e Michelotti, quest’ultimo dopo la quarta rete di Ciacci e quella della bandiera del Faetano, a firma di Guidi. Sul 3-0 Zamboni aveva fallito un calcio di rigore.

Questo il quadro parziale della 1° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 1. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO/ESITO LUOGO Fiorentino Virtus A1: Tonelli – A2: Lanuti 23/09 1-3 Fiorentino Tre Fiori Faetano A1: Lanuti – A2: Tonelli 23/09 8-1 Fiorentino Pennarossa Juvenes-Dogana A1: Piccoli – A2: Ilie 23/09 2-0 Dogana Folgore Cailungo A1: Ilie – A2: Piccoli 23/09 4-2 Dogana Libertas Murata A1: Vandi – A2: Zani 23/09 1-10 Domagnano Domagnano San Giovanni A1: Zani – A2: Vandi 23/09 2-0 Multieventi Tre Penne Cosmos A1: Notarpietro – A2: Delvecchio 25/09 21:45 Multieventi Turno di riposo La Fiorita

