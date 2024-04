San Marino. Futsal, Nazionale da sogno: con Israele è 1-1 all’esordio

La sfida tra Israele e San Marino apre il programma del Gruppo B del Turno Preliminare di Qualificazione agli Europei di futsal 2026. Quattro anni fa, nella precedente edizione del torneo continentale, i Biancazzurri superarono il girone per cedere nella doppia sfida play-off con la Danimarca. Lo fecero a discapito della Bulgaria, che ritrovano anche quest’anno ad Eisenstadt.

Il debutto austriaco vuole per i Titani l’avvicendamento sulla carta più complicata, essendo Israele la formazione dal ranking più elevato. Eppure, in campo si gioca alla pari. Anzi, è San Marino ad essere più convincente nelle due metà campo. Le prime occasioni coinvolgono Maiani. Il laterale del Fiorentino arriva prima a contrasto con Khrypunov, impegnato da Busignani; poi – imbeccato dal proprio capitano – controlla un pallone difficile, ma deve arrendersi al riflesso del portiere avversario. Israele non sfrutta una contestata punizione, chiamando poi in causa Protti con Adani. Più pericolosa l’azione che coinvolge il pivot al 12’, quando il giro palla con Protti in posizione laterale apre ad una conclusione, prontamente murata. San Marino sfiora il vantaggio su piazzato: lo schema battezzato da Busignani intende servire Ercolani, che non colpisce bene con il solo Piven a difendere la porta. Al 18’ è strepitoso Franciosi, che anticipa e riparte per poi imbucare sul secondo palo dove Busignani, in scivolata, arriva un pizzico in ritardo. L’equilibrio sembra potersi spezzare una manciata di secondi prima dell’intervallo, quando Israele – sugli sviluppi di corner – colpisce il palo dopo un vistoso fallo di mano in attacco. Sul proseguo dell’azione commette però il suo sesto fallo, mandando San Marino dal tiro libero. Sul dischetto Moretti, che indossa un vistoso turbante dopo un ruvido contrasto, apre troppo il piattone e spedisce a lato. Nel finale ci provano anche Busignani e Pasqualini, ma è soprattutto Moretti – dopo un pallone recuperato in posizione avanzata – a chiamare in causa Khrypunov per il più importante intervento della frazione che va in archivio a reti inviolate.

Condizione che nella ripresa salta dopo due minuti di gioco. Merito di capitan Busignani, che scambia con Pasqualini in uscita da rimessa laterale, per scaricare un destro di straordinaria potenza e precisione che spacca la porta. In precedenza, lo stesso Busignani aveva concluso alto una ripartenza due-contro-uno propiziata dalla pressione vincente di Pasqualini. Con questa rete Danilo Busignani è andato a segno in tre gironi di qualificazione europee consecutivi. Vantaggio meritato, che San Marino difende al 24’ col bel riflesso di Protti sul tiro di Tamir Shkolnik. L’estremo sammarinese si ripete poco dopo per neutralizzare Piven. Il laterale è l’uomo più pericoloso, saltando netto Ercolani al 28’ prima di sbattere ancora su uno straordinario Protti. All’alba del minuto successivo, San Marino si divora il raddoppio con Zafferani che mastica il pallone a pochi metri dalla porta. I Titani scontano subito l’errore, subendo il pareggio di Israele quando il cronometro segna 29’02”. Bella giocata in banda di Bar-El a saltare Maiani, Protti ci mette una pezza sul diagonale mancino ma nulla può per arginare il tap-in vincente di Adani – che gonfia il sacco da breve distanza. Ora la partita si gioca sul filo del nervosismo e della tensione, così che in campo ogni pallone è incandescente. I cinque minuti finali si aprono col clamoroso palo di Diedunov, liberato da un efficace schema da corner di Israele. I Titani ora faticano a gestire il pallone, complice la stanchezza affiorante, e gli avversari riescono a dare maggiore continuità alla propria pressione. C’è lavoro per Protti al 37’, quando la bordata di Tamir Shkolnik sembrava destinata all’incrocio. Sul fronte opposto San Marino ha l’occasione per tornare in vantaggio con Moretti, smarcato davanti al portiere da Pasqualini: Khrypunov si esalta con un salvataggio in spaccata che conferma il pareggio a 90” dal termine. All’uscita dal time-out con un minuto da giocare, Israele vara il portiere di movimento. A rendersi pericoloso è sempre Piven, con un diagonale potenze che sfiora il palo. Si tratta dell’ultima emozione della sfida, che per San Marino significa il ritorno al risultato positivo, che mancava dalle qualificazioni agli Europei di futsal del 2022.

Futsal EURO 2026, Preliminary Round – 1. giornata | Israele-San Marino 1-1

ISRAELE

Khrypunov, Diedunov, Bar-El, I. Shkolnik, T. Shkolnik

A disposizione: Moiseev, Mutas, Gnieslaw, Piven, Taha, Harambam, Adani, Cohen, Noyman

Allenatore: Avi Kalif

SAN MARINO

Protti, Pasqualini, Busignani, Moretti, Ercolani

A disposizione: Pazzini, Geri, Maiani, Franciosi, Mattioli, Zafferani, Ceccoli, Belloni, Toccaceli

Allenatore: Roberto Osimani

Primo arbitro: Admir Zahovi? (SNV)

Secondo arbitro: Darko Boskovic (SUI)

Terzo arbitro: Mislav Džeko (CRO)

Cronometrista: Daniel Stauber (AUT)

Marcatori: 22’07” Busignani, 29’02” Adani

Ammoniti: Moretti, Adani

Note: al 18’ Moretti sbaglia un tiro libero

FSGC | Ufficio Stampa