San Marino. Futsal: nel settimo turno si scontrano le prime quattro della classe

Sarà una settima giornata decisamente interessante quella relativa al Campionato Sammarinese di futsal. Il nuovo turno, in programma tutto domani sera, prevede infatti scontri diretti tra le prime quattro in classifica.

La capolista Virtus, ancora a punteggio pieno, se la vedrà con il Pennarossa: i Biancorossi sono al quarto posto a cinque lunghezze dalla vetta e vengono da tre vittorie consecutive. La sfida è in programma alle 21:45 a Dogana mentre in precedenza (ore 20:15), sul medesimo campo, ci sarà l’altro grande duello di giornata tra Murata e Domagnano. Bianconeri e Giallorossi sono appaiati a quota 16 e dietro soli due punti dalla capolista Virtus. Il percorso delle due squadre è identico (cinque vittorie ed un pari) con un Murata che si presenta con il miglior attacco (47 reti, guidato dal tandem Busignani-Moretti) mentre il Domagnano può contare sulla seconda miglior difesa (7 gol subiti).

Dietro alla prime quattro del raggruppamento vogliono accorciare il loro divario sia La Fiorita che Tre Penne – entrambe sconfitte nello scorso turno. La squadra di Montegiardino sarà di scena a Fiorentino (ore 21:45) contro un Tre Fiori in piena crisi: i Gialloblu di Luca Pollini sono infatti reduci da cinque sconfitte di fila. Più equilibrata sembra invece essere la gara tra Tre Penne e Cailungo (21:45, Domagnano): i Rossoverdi hanno un andamento altalenante ma vengono dalla bella vittoria con la Libertas che li ha portati a 8 punti (dietro proprio a Tre Penne e La Fiorita a quota 12).

Dopo il successo con il Tre Penne la scorsa settimana, vuole mantenere il trend positivo anche la Folgore di Claudio Zonzini che domani se la vedrà con il Faetano (Domagnano, 20:15). I Gialloblu di Elmiro Corbelli sono sempre fermi con un solo punto raccolto e in attesa della prima vittoria stagionale.

Punta ad un successo, che manca da ben tre turni, anche il Fiorentino: i campioni in carica saranno di scena alle 21:45 sul parquet di Acquaviva – unica gara indoor della serata – con la Libertas fanalino di coda e unica a non aver raccolto nemmeno un punto. Tra i Rossoblu non ci sarà però il portiere Geri, fermato un turno dal Giudice Sportivo.

In campo – alle 20:15 a Fiorentino – anche Cosmos e San Giovanni. I Gialloverdi di Serravalle – guidati da Federico Muccioli – nello scorso turno hanno trovato il loro primo successo stagionale, cosa che ancora manca ai Rossoneri di Salvatore Franchino reduci da quattro sconfitte di fila. Osserverà invece il turno di riposo la Juvenes-Dogana.

Ecco il quadro della 7° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 7. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO San Giovanni Cosmos A1: Delvecchio – A2: Ercolani 7/11 20:15 Fiorentino Tre Fiori La Fiorita A1: Ercolani – A2: Delvecchio 7/11 21:45 Fiorentino Murata Domagnano A1: D’Adamo – A2: Tonelli 7/11 20:15 Dogana Pennarossa Virtus A1: Tonelli – A2: D’Adamo 7/11 21:45 Dogana Faetano Folgore A1: Lanuti – A2: Piccoli 7/11 20:15 Domagnano Tre Penne Cailungo A1: Piccoli – A2: Lanuti 7/11 21:45 Domagnano Libertas Fiorentino A1: Lerza – A2: Ilie 7/11 21:45 Pal. Di Acquaviva Turno di riposo Juvenes-Dogana

Qui per la classifica aggiornata

FSGC