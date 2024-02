San Marino. Futsal: pari spettacolare tra Murata e La Fiorita, il San Giovanni torna a sorridere

Non ha deluso le attese la sfida tra Murata e La Fiorita. Nella serata del 21° turno di Campionato Sammarinese di futsal, Bianconeri e Gialloblu hanno dato vita ad uno spettacolare 4-4 che mantiene entrambe le formazioni sempre nelle zone nobili di classifica. A Domagnano sono i ragazzi di Galli a spezzare l’equilibrio con la rete in avvio di Jacopo Giuccioli. Il Murata non ci sta e prima del riposo la ribalta con il solito Matteo Moretti che segna due volte. L’ex Fiorentino è in serata e porta i suoi sul 3-1 ma La Fiorita risponde alla grandissima. Andrea Franciosi accorcia, poi Danny Gasperoni sigla una doppietta che porta avanti nuovamente il club di Montegiardino. Ma nel recupero Moretti – assoluto protagonista di serata – segna per la quarta volta e fa 4-4. La classifica ora dice che La Fiorita resta al terzo posto a due lunghezze dalla Folgore – che giocherà domani sera nel posticipo del Multieventi contro la Juvenes-Dogana – mentre i ragazzi di Cellarosi sono al quinto posto a quota 41.

Tra le due si inserisce il Tre Fiori che grazie al largo 8-2 sulla Virtus sale al quarto posto. La squadra di Bugli parte forte e va a riposo con un secco 4-0 firmato Paolo Verri e Lorenzo Burioni. Alex Pascucci in avvio di ripresa accorcia ma tre reti in rapida successione – altra doppietta di Burioni e rete di Samuel Toccaceli – allargano ancora più di più il divario. Alla goleada partecipa anche Thomas Crescentini poi sul finale Pascucci accorcia nel finale per la squadra di Pollini. Neroverdi che così interrompono una striscia positiva che durava da quattro turni ma sempre saldi al sesto posto.

In cima non cambia nulla: dopo il pareggio con la Folgore, il Fiorentino torna a vincere e allunga ancora di più. A Domagnano ne fa le spese il Cosmos, alla terza sconfitta consecutiva. Seppur orfani di Luca Zafferani, l’incontro lo sblocca il solito Danilo Busignani ma Marco Ceccaroli rimette tutto in parità. Prima dell’intervallo i Rossoblu mettono di nuovo la freccia grazie alla doppietta di Lorenzo Cevoli. I Gialloverdi non ci stanno e nella ripresa tentano di spaventare i Campioni in carica: prima Giacomo Guerra accorcia poi l’autorete di Andrea Ceccoli riporta la sfida sul 3-3. Ma il Fiorentino ruggisce e con i suoi uomini più ispirati a livello offensivo trova i tre punti: con altri due gol di Busignani – che fanno 50 in campionato – e uno di Cevoli (anche per lui cifra “tonda” con 30 marcature) la squadra di Michelotti vince 6-3 e allunga sulla Folgore a +13.

Se per il Fiorentino la vittoria (quasi) ad ogni turno sembra una costante, il San Giovanni ha dovuto aspettare ben 14 giornate per tornare al successo. Ieri sera infatti i Rossoneri sono tornati a sorridere e a centrare i tre punti che mancavano dal 13 novembre scorso (3-1 al Faetano). Il successo sul Pennarossa porta la firma di Marco Ugolini: il Rossonero prima la sblocca al 5’ poi raddoppia cinque minuti più tardi, quando riesce a rimediare all’errore sul dischetto e a trafiggere sulla ribattuta il portiere biancorosso Lorenzo Cecchetti. Il Pennarossa ha la chance di accorciare sul finale di tempo ma Tiziano Selva fallisce il tiro libero. Il club di Chiesanuova nella ripresa riesce poi a segnare con Alessandro Podeschi ma ciò non basta per evitare la quarta sconfitta consecutiva. Il San Giovanni dunque si rialza e può iniziare a guardare anche alla classifica: il dodicesimo posto – attualmente proprio del Pennarossa – che vale l’accesso alla post-season è distante ora cinque lunghezze.

Nonostante il buon momento, il Cailungo non approfitta degli stop di Pennarossa e Cosmos e cade con il Tre Penne. A Dogana è botta e risposta in avvio tra Sabatino e Gamba poi Nicola Moroni mette i Rossoverdi avanti. La squadra di Città risponde e trova il 2-2 con Alessandro Ercolani. Nella ripresa i ragazzi di Ghiotti spingono e danno lo strappo decisivo con Salles e Benedettini, poi è ancora Gamba che segna altre due volte e arrotonda il punteggio sino al 6-2. Sul finale di gara Sabatino sbaglia un tiro libero e la gara può così terminare. Cailungo che ad oggi sarebbe fuori dai giochi playoff ma il margine dal Pennarossa è di soli due punti e può ancora sperare. Secondo successo di fila per il Tre Penne che resta al nono posto e accorcia sul Domagnano – a riposo in questo 21° turno.

Sfrutta invece il suo buon momento la Libertas di Penserini che grazie al rotondo 6-0 sul Faetano confeziona il suo terzo successo consecutivo. La tripletta di Nicholas Cola a cavallo tra primo e secondo tempo mette la gara in discesa per i Granata che poi dilagano con Davide Rossi, Alex Stefanelli e Giuseppe Covi. Libertas che può così esultare e guarda alla classifica con un ottimo margine sulle inseguitrici (attualmente a +13 sul tredicesimo posto). Ennesima sconfitta per il Faetano, sempre fanalino di coda con soli 4 punti.

In attesa del posticipo di domani sera sul parquet del Multieventi tra Folgore e Juvenes-Dogana (calcio d’inizio alle 21:45), di seguito il quadro aggiornato della 21° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 19. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA/ ESITO LUOGO Libertas Faetano A1: Ercolani – A2: Piccoli 26/02 6-0 Fiorentino Cosmos Fiorentino A1: Piccoli – A2: Ercolani 26/02 3-6 Fiorentino San Giovanni Pennarossa A1: Tura – A2: Lanuti 26/02 2-1 Dogana Tre Penne Cailungo A1: Lanuti – A2: Tura 26/02 6-2 Dogana Virtus Tre Fiori A1: Notarpietro – A2: Delvecchio 26/02 2-8 Domagnano Murata La Fiorita A1: Delvecchio – A2: Notarpietro 26/02 4-4 Domagnano Folgore Juvenes-Dogana A1: Sheriff – A2: Sanchez – A3: Ilie 28/02 21:45 Multieventi Turno di riposo Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa