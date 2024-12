San Marino. Futsal: Pellegrini trascina La Fiorita nel big match, primo hurrà per la Libertas

La Fiorita si fa il regalo di Natale: vince il big match con la Virtus e sorpassa al secondo posto il Pennarossa, che ha chiuso il 2024 osservando il turno di riposo. La partita di Domagnano è vivace come da pronostici. La sblocca Pasqualini al 6’, e poi l’universale neroverde si ripete subito dopo il pareggio di Pellegrini. Quest’ultimo si incarica nuovamente di riportare La Fiorita sulla linea di galleggiamento negli ultimi 10’ della prima frazione, stesso lasso di tempo nel quale Giuccioli trova modo di completare la rimonta gialloblù. Baldelli, all’alba della ripresa, abbozza una fuga che la Virtus cancella con le reti in rapida sequenza di Di Maio e Stolfi, entrambe giunte entro la metà di frazione. L’ultima parola è però di Pellegrini, che con la sua tripletta diventa il protagonista di un successo pesante per gli uomini di Traviglia, ora ufficialmente a capo del gruppetto che si pone all’inseguimento del Murata. La lepre bianconera, dal canto suo, ringrazia perché allunga sulla concorrenza. La missione di centrare la vittoria numero 12 (su 13) viene svolta con grande zelo dagli uomini di Spada, che vanno addirittura in doppia cifra nel derby con il Tre Penne. Moretti è il grande protagonista del tabellino di serata: è lui ad aprire i conti e anche a fare 2-0; il numero 8 poi coronerà la sua prova con un poker personale. Gli altri marcatori multipli sono Mattioli e Ghiotti, entrambi firmatari di doppiette. L’acuto di Cesarini e l’autogol di Ercolani completano la decina bianconera, mentre l’unica rete del Tre Penne, giunta sul 5-0 parziale, reca la firma di Gamba. L’unica nota stonata della serata di Max Spada è l’espulsione del portiere Protti al 16’ (rosso diretto).

Il Tre Penne perde contatto dalla quinta posizione, sempre occupata dal Domagnano, che chiude l’anno solare riscattando la sconfitta del turno precedente e riducendo di molto il proprio ritardo dal club dei play-off diretti. Non hanno particolari difficoltà, i Lupi, a liquidare il Faetano, sotto di due reti già nel primo tempo (a segno Vagnini e Davide Dolcini), incapace di sfruttare un tiro libero a pochi secondi dall’intervallo (Muraccini respinge il tentativo di El Attar), e poi costretto ad incassare altri tre gol nella ripresa, a firma di Filippo Dolcini, Vagnini (doppietta per lui) ed infine Righi. Faetano che adesso sente il fiato sul collo della Libertas, in grado di festeggiare nella stessa serata la prima vittoria stagionale ed anche il sorpasso ai danni del San Giovanni. Il derby di Borgo Maggiore viene deciso da una sfortunata deviazione del portiere rossonero Valentini su tiro dalla distanza di Morelli: si era all’inizio del secondo tempo e la gara terminerà proprio così, 1-0. Il Fiorentino batte e aggancia in classifica la Folgore, mettendo fine ad una striscia negativa che perdurava da tre partite. Casali al 20’ porta avanti gli uomini di Falciano, che poi perdono Bacciocchi per rosso diretto: in coda al periodo di superiorità numerica il Fiorentino trova, con Paoloni, l’acuto per chiudere la prima metà di gara in parità. Bernardi opera il sorpasso al 12’ della ripresa, ma la Folgore riesce a replicare con Beccari. Paoloni al 55’ riporta in vantaggio il Fiorentino e fa doppietta, imitato da Bernardi a strettissimo giro di posta. Prima del triplice la Folgore rientra nuovamente in gara con Ercolani, senza però trovare ulteriori guizzi per chiudere la contesa con un risultato utile. Fiorentino a pari punti con la Folgore, come si diceva, ma a pari punti anche con il Cosmos, che allunga la serie di risultati utili impattando 4-4 con la Juvenes-Dogana in un altro dei derby di serata. E a dir la verità resta non poco rammarico tra le file gialloverdi, dato che il pareggio dei “cugini” arriva a tempo pressochè scaduto. Molinas e Bacciocchi portano sul 2-0 la banda di Muccioli entro il quarto d’ora di gioco. Zonzini e Mularoni replicano nei successivi 10’, ma il Cosmos ha un colpo di reni che gli vale il nuovo vantaggio all’intervallo: di Cerquetti l’acuto del 3-2. Di nuovo Molinas sembra proteggere un successo che però viene messo in discussione a 9’ dal termine (a segno Bologna), e poi definitivamente cancellato nel recupero, quando è Simone Celli a salvare la Juvenes-Dogana da quello che sarebbe stato il terzo k.o. consecutivo. Il Tre Fiori ne approfitta per staccare proprio gli uomini di Levani e per rosicchiare terreno a formazioni come la Folgore e lo stesso Cosmos, oltre al Tre Penne, che però risulta ancora abbastanza distante dagli uomini di Pollini. Questi ultimi sbrigano senza particolari difficoltà la pratica Cailungo. Il 6-1 della palestra di Acquaviva è aperto da Ciacci, che si incarica anche del raddoppio. Oltre al 14 ex Pennarossa, trovano gloria Podeschi e Casadei (entrambi in rete nel recupero del primo tempo) e anche Tamagnini, mentre il Cailungo addolcisce leggermente la pillola con l’acuto di Sarti, per poi tornare a masticare amaro quando Flammini vede rosso, concedendo una superiorità numerica che il Tre Fiori sfrutta mandando a segno Ciacci per il sigillo del 6-1 e della tripletta personale.

Questo il quadro completo della 13° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 13. giornata SQUADRA SQUADRA DATA ESITO LUOGO Murata Tre Penne 17/12 10-1 Fiorentino Fiorentino Folgore 17/12 4-3 Fiorentino Faetano Domagnano 17/12 0-5 Dogana Juvenes-Dogana Cosmos 17/12 4-4 Dogana Libertas San Giovanni 17/12 1-0 Domagnano La Fiorita Virtus 17/12 5-4 Domagnano Tre Fiori Cailungo 17/12 6-1 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Pennarossa

