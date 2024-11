San Marino. Futsal: Pennarossa e Virtus in campo per tenere il passo del Murata

In arrivo la nona giornata di Campionato Sammarinese di futsal, con il Murata battistrada che non ha la minima intenzione di fermarsi dopo aver travolto la Virtus nello scontro al vertice turno precedente. I Neroverdi, insieme a Pennarossa e La Fiorita, rappresentano oggi le principali contendenti per titolo, oltre alla squadra di Massimiliano Spada. Se anche Tre Penne e Domagnano rientreranno nel lotto delle pretendenti, ce lo potrà in qualche modo dire questo turno di campionato.

I Lupi di Gasperoni incroceranno il Pennarossa, secondo in classifica, sul sintetico di Domagnano alle 21:45 di domani. Giallorossi a caccia dell’aggancio a quota 19 punti e di un acuto che significherebbe compattare significativamente il gruppo di testa. Il Pennarossa sta attraversando un ottimo momento di forma e proverà a regalare ai prossimi avversari – reduci dal turno di riposo – un dispiacere. Sul medesimo impianto, ma alle 20:15, si incroceranno Faetano e Juvenes-Dogana. Sulla carta un’occasione per la squadra di Levani di riprendere quota, dopo un periodo di partite complesse. Il Faetano, di contro, vuole raccogliere un risultato positivo dopo il pareggio con il Cailungo di qualche settimana fa che ha portato in dote l’unico punto in classifica.

A Dogana La Fiorita cerca conferme col fanalino di coda Libertas. Dopo la bella prestazione in Titano Futsal Cup, nonostante la sconfitta di misura maturata a tempo scaduto con la corazzata-Murata, i Gialloblù puntano la terza vittoria consecutiva in campionato – magari approfittando di un eventuale passo falso di Pennarossa e Virtus per guadagnare una o più posizioni. I Granata sono in piena crisi di risultato, fermi ancora a quota zero punti dopo sette incontri disputati.

Il secondo impegno programmato a Dogana è Tre Penne-Virtus. Partita interessante, che metterà a confronto la quinta e la terza forza della graduatoria. Il club di Città ha subìto solo due sconfitte finora, contro La Fiorita e Folgore. I ragazzi di Penserini intendono scrollarsi di dosso l’etichetta di “grande con le piccole e piccola con le grandi”, sgambettando o rallentando una delle più accreditate pretendenti allo scudetto.

Il Murata capolista è atteso dalla sfida di Fiorentino con il Cailungo. Gara che pende pienamente dalla parte dei Bianconeri, nonostante l’assenza di Busignani per un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per qualche settimana. Calcio d’inizio programmato alle 21:45, quando sarà già andato in archivio il derby del Castello di Fiorentino – che si giocherà sull’omonimo impianto. Quello che gli anni scorsi metteva in palio primato o posti play-off, oggi coinvolge settima e dodicesima del raggruppamento. Il Tre Fiori ha suturato un’emorragia di risultati grazie all’ampio successo sulla Libertas, mentre il Fiorentino – dopo un avvio di campionato in salita – ha infilato due vittorie consecutive, pur sempre con squadre posizionate nelle retrovie della classifica.

Tira aria di derby anche a Serravalle, che apre i battenti del Multieventi per mettere a confronto Cosmos e Folgore. Separate da appena un punto in classifica, si trovano al limitare della colonna di sinistra, occupata in ultimo dalla squadra di Zonzini. I vicecampioni di San Marino non hanno alternativa al successo per non vedere allontanarsi il trenino di squadre che li precedente. Il Cosmos punta a dare continuità alle tre vittorie centrate con Libertas, San Giovanni e Cailungo che ne costituiscono la classifica – dopo quattro sconfitte in serie patite in avvio di stagione. Fischio d’inizio programmato alle 21:45.