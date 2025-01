San Marino. Futsal: perfetta parità tra Cosmos e Tre Penne

Annunciata alla vigilia come la sfida più equilibrata della 16° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, Cosmos-Tre Penne si è risolta in effetti con un pareggio. Esito statisticamente improbabile per la disciplina, tanto che per la squadra di Città risulta essere il primo segno “X” nel torneo – dopo un girone d’andata fatto di nove vittorie e cinque sconfitte. I ragazzi di Penserini scattano meglio dai blocchi, trovando la rete del vantaggio all’8’ grazie a Nicholas Cola. Il Cosmos si conferma però tremendamente compatto e sempre in partita, risalendo la china fino alla stoccata dell’1-1 che reca la firma di Lorenzo Bacciocchi. Entrambi si ripeteranno nella ripresa, quando al Tre Penne bastano una manciata di secondi per rimettere la testa avanti. A determinare il risultato finale è però un colpo di coda del Cosmos, che nel corso del primo minuto di recupero riagguanta la situazione di equilibrio schivando in extremis la nona sconfitta nel torneo. La squadra di Muccioli aggancia momentaneamente la Folgore all’ottavo posto, mentre il Tre Penne vede azzerarsi il vantaggio in classifica sul Domagnano – condividendo con i Lupi la quinta piazza della graduatoria con 28 punti incamerati in 15 partite.

Il programma della prima giornata di ritorno si completerà questa sera al Multieventi, quando – a partire dalle 21:45 – Cailungo e Folgore daranno via all’ultimo posticipo del turno. In caso di vittoria i vicecampioni di San Marino potranno isolarsi al settimo posto, scrollandosi di dosso il Cosmos e scavalcando il Fiorentino. Un pareggio non basterebbe alla squadra di Zonzini per superare i detentori del titolo, mentre il Cailungo – complice il pareggio di lunedì tra Faetano e Tre Fiori (2-2) – si trova virtualmente fuori dalla zona playoff. Per rientrarci, quelli di Venerucci dovranno fare meglio del Faetano – oggi una lunghezza più su in classifica.

Questo il quadro parziale della 16° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 16. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA/ ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Pennarossa A1: D’Adamo – A2: Tura 27/01 2-4 Fiorentino Faetano Tre Fiori A1: Tura – A2: D’Adamo 27/01 2-2 Fiorentino Virtus Fiorentino A1: Vandi – A2: Delvecchio 27/01 7-1 Dogana San Giovanni Domagnano A1: Delvecchio – A2: Vandi 27/01 0-3 Dogana Murata Libertas A1: Zani – A2: Zaghini 27/01 23-0 Domagnano Cosmos Tre Penne A1: Ercolani – A2: Sgrignani 28/01 2-2 Pal. Acquaviva Cailungo Folgore A1: Ilie – A2: Lerza 29/01 21:45 Multieventi Turno di riposo: La Fiorita

Qui per la classifica aggiornata

FSGC | Ufficio Stampa