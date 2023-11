San Marino. Futsal: Posticipo senza storia, vince il Tre Penne 6-0

Ieri sera si è giocato il posticipo dell’ottava giornata del Campionato Sammarinese di futsal, l’unico incontro disputato indoor di questo turno, e a trionfare è stato il Tre Penne con un netto 6-0 sul Pennarossa con tre gol divisi per tempo.

Partita di fatto già messa in ghiaccio nella prima frazione per i Biancazzurri con Gamba che apre le marcature al 4’ poi sale sugli scudi Benedettini autore di una doppietta, a segno al 18’ e al 28’. Gli uomini di Ghiotti nonostante il triplo vantaggio non hanno intenzione di fermarsi e dopo due minuti dall’inizio della ripresa trovano il 4-0 grazie alla tripletta di Benedettini. Successivamente ci pensano prima Contato al 48’ poi Rossini al 59’ ad arrotondare ulteriormente il risultato.

Con questa vittoria mai in discussione il Tre Penne sale a 12 punti in classifica scavalcando proprio i Biancorossi e la Juvenes-Dogana, pur avendo giocato una partita in più rispetto alle due compagini citate. La squadra del Castello di Città sta vivendo un ottimo momento nel quale ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta di misura con La Fiorita capolista.

Sconfitta dura da digerire per i ragazzi di Casadei soprattutto per i 6 gol subiti e i 0 segnati ma anche perché questo K.O. lì fa precipitare al decimo posto in classifica con 9 punti. La squadra del Castello di Chiesanuova, in questa prima parte di stagione, ha dimostrato che per poter pensare di ottenere qualcosa di importante è indispensabile lavorare sulla continuità di rendimento.

Stasera si giocheranno tutti gli incontri dell’andata dei quarti di finale della Titano Futsal Cup, dove entrerà in scena il Fiorentino per difendere il titolo dopo il bye concessogli agli ottavi di finale in quanto detentore del trofeo.

FSGC