San Marino. Futsal: pronostici rispettati nell’undicesima, prima vittoria per il Faetano

Non ci sono risultati a sorpresa negli anticipi dell’undicesima giornata del Campionato Sammarinese di futsal, che ci completerà domani sera al Multieventi col posticipo che il Tre Penne si augura possa confermare altresì i pronostici della vigilia. Il club di Città incrocerà la Libertas, fanalino di coda, a partire dalle 21:45.

All’apice sempre il Murata, che si sbarazza della Folgore con un eloquente 6-0 in cui brillano le doppiette di Moretti e Mattioli. A dispetto del risultato rotondo, va detto che la capolista sblocca il punteggio due minuti prima dell’intervallo, dilagando poi nel quarto d’ora finale. In quella porzione di gara si iscrivono all’elenco dei marcatori anche Belloni e Littera. Restano in scia Pennarossa e La Fiorita. In particolare, i Gialloblù, dovessero mantenere questo passo e confermarsi vincenti anche con la Virtus prima della sosta, potrebbero presto ritrovarsi a -1 dai Bianconeri. Al cambio campo La Fiorita ne ha già segnati cinque, con diversi marcatori: Simone Chezzi, Giuccioli, Pellegrini, Morini e Gualandi. Nella ripresa, Pellegrini impiega due minuti per colpire altrettante volte e concretizzare la tripletta personale, mentre Paesini chiude con due reti all’attivo nell’11-0 in cui trovano spazio anche Baldelli e Morini (doppietta).

Successo di misura per il Pennarossa, che parte forte portandosi sul 2-0 con la doppietta di Danny Gasperoni. In avvio di ripresa Bernardi rimette in carreggiata i detentori del titolo, mentre l’ex Maiani riporta i Biancorossi a distanza di sicurezza. Proposito quanto mai determinante, dal momento che Paolo Casadei – un minuto prima del 60’ – sigla la rete del 2-3, confermato al triplice fischio. Nel finale, espulso Baizan per il Fiorentino. I Rossoblù precipitano a -18 dalla capolista, con un ritardo in doppia cifra rispetto all’approdo diretto ai quarti di finale.

Può celebrare il primo successo stagionale il Faetano, che batte il San Giovanni 6-4 per portarsi a ridosso del dodicesimo. I Rossoneri di Franchino erano però avanti all’intervallo, per effetto dell’autorete di Giacomo Bacciocchi. Il raddoppio di Rossi al 43’ aveva illuso il San Giovanni, che crolla nel quarto d’ora finale. Nello spazio di sette minuti Caruso, Bacciocchi ed El Attar (doppietta) ribaltano il risultato fino al 4-2 gialloblù. Poi, di lì alla fine, un botta e risposta che vede Bacciocchi ed El Attar ingrossare le proprie statistiche, mentre il San Giovanni si avvicina con Zafferani e Volpinari senza riuscire mai ad andare a contatto nello score.

Rimonta vincente per il Cosmos, che va sotto in apertura con il Tre Fiori. A segno Mattia Michelotti, che impiega meno di tre minuti per scuotere la rete avversaria. Prima del cambio campo i ragazzi di Muccioli impattano col tiro libero di Molinas, trovando il guizzo vincente al 51’ grazie a Cerquetti. Scontro diretto che finisce appannaggio del Cosmos che si porta all’inseguimento della Folgore, scavalcando la Juvenes-Dogana. I ragazzi di Levani sbattono sulla solidità del Domagnano, che passa in chiusura di primo tempo grazie a Vagnini. Nella ripresa l’ex Gatti raddoppia, mentre il rigore di Capone – conquistato da Santarini – mette in ghiaccio il successo giallorosso. Un attimo prima del fischio finale di Ercolani, c’è gloria anche per Muraccini che dalla propria metà campo infila la porta vuota della Juvenes-Dogana per il 4-0 definitivo. I Lupi si confermano a -2 dal quarto posto occupato dalla Virtus, che tornerà in campo settimana prossima dopo aver osservato il turno di riposo.

Questo il quadro parziale dell’11° giornata di campionato, che si completerà domani sera con il posticipo del Multieventi tra Libertas e Tre Penne:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 11. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO La Fiorita Cailungo A1:Lerza – A2: Ercolani 02/12 11-0 Fiorentino Juvenes-Dogana Domagnano A1: Ercolani – A2: Lerza 02/12 0-4 Fiorentino Faetano San Giovanni A1:Tura – A2: Ilie 02/12 6-4 Dogana Murata Folgore A1: Ilie – A2: Tura 02/12 6-0 Dogana Tre Fiori Cosmos A1:D’Adamo – A2: Sgrignani 02/12 1-2 Domagnano Pennarossa Fiorentino A1:Lanuti – A2: Zani 02/12 3-2 Multieventi Libertas Tre Penne A1: Tonelli – A2: Zaghini 04/12 21:45 Multieventi Turno di riposo Virtus

Qui per la classifica aggiornata

FSGC | Ufficio Stampa