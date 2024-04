San Marino. Futsal: rimonta vincente della Juvenes-Dogana che si affaccia al quarto posto

Tris di vittorie per i club afferenti al Castello di Serravalle che, in particolare per la Juvenes-Dogana, portano in dote responsi di valore. I ragazzi di Levani sfondano quota 50 punti e agganciano il quarto posto, in coabitazione con La Fiorita. Proprio con la squadra di Montegiardino, ieri sera a Dogana, è arrivato il successo che – in caso di arrivo alla pari – premierebbe i Biancorossazzurri. Sotto in avvio con la doppietta di Danny Gasperoni, maturata tra il 13’ e il 18’, la Juvenes-Dogana si salva sul tiro libero del potenziale 3-0 di Bernardi. Da lì parte la rimonta, i cui germi si vedono nell’acuto di Baldelli un attimo prima dell’intervallo. Nella ripresa Cavalli ristabilisce la parità dopo appena due minuti, demandando alla seconda rete di Baldelli la stoccata vincente. La Fiorita tornerà in campo venerdì per recuperare la gara della 27° giornata con il Fiorentino.

La squadra di Michelotti, impegnata anche domani nel posticipo col Domagnano (Multieventi, 21:45), è stata momentaneamente sorpassata in classifica dalla Folgore, ma con due partite in meno rispetto ai vicecampioni. Chezzi e compagni hanno travolto il San Giovanni col punteggio finale di 18-0: marcature multiple per Chezzi (5), Bernardi (4), Pellegrini (3), Volpinari, Giardi e Morri (2). Due partite ancora da disputare da qui al termine della regular season per il club di Falciano, che giovedì recupererà la sfida rinviata settimana scorsa con il Tre Fiori.

Estremamente interessante anche la corsa al terzo posto che sta coinvolgendo Murata e proprio Tre Fiori. Entrambe vincenti ieri ed appaiate a quota 57 punti, si sfideranno nel prossimo turno nello scontro diretto. Un’eventuale vittoria del Murata, visto il pareggio nel girone d’andata, spingerebbe i Bianconeri anche qualora la squadra di Bugli dovesse superare la Folgore nel serale di giovedì a Dogana. In tal caso, sarebbe il rendimento negli scontri diretti a premiare gli uomini di Cellarosi, che ieri hanno battuto 5-1 la Libertas. Doppiette per Moretti ed Albani, dopo il vantaggio a cura di Mattioli. I Granata onorano la bandiera con l’acuto di Cola. Ampio anche il successo del Tre Fiori, che supera il Pennarossa col punteggio di 7-3. Effimero il vantaggio biancorosso di Brighi, subito impattato da Filippo Burioni. Le stoccate a breve distanza di Toccaceli e Lorenzo Burioni incanalano la partita su binari favorevoli al club di Fiorentino, che nella ripresa dilaga con Crescentini, Casadei (doppietta) e la seconda marcatura personale per Lorenzo Burioni. A tempo scaduto il Pennarossa alleggerisce il passivo con Ciacci e Podeschi.

Nonostante i tanti sforzi profusi, il Cailungo non riesce ad incamerare punti nella gara con la Virtus. I Neroverdi, in piena emergenza tra i pali, vanno in vantaggio prima con Carlini e poi con Sensoli, ma Vitillo e Sabatino ristabiliscono presto l’equilibrio nel punteggio. Così è la zampata di Zamboni, a due minuti dal termine, a certificare il successo della Virtus che torna a vincere dopo tre partite. Il Cosmos, infine, centra l’obiettivo play-off grazie alla netta vittoria ai danni del Faetano. Al triplice fischio i Gialloverdi si sono imposti 7-0, mandando a segno sei giocatori diversi: oltre alla doppietta di Righi, infatti, sono arrivati anche i centri di Bacciocchi, Cervellini, Carloni, Zanotti e Zafferani.

Questo il programma della 28° giornata del Campionato Sammarinese di futsal: