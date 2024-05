San Marino. Futsal RSM, Murata: incidente stradale per mister Cellarosi. L’augurio del club per una pronta guarigione

La Società Sportiva Murata, assieme a tutti i suoi giocatori e tecnici, rivolge un augurio di pronta guarigione al tecnico della sua squadra di futsal Gabriele Cellarosi che nella giornata di sabato scorso è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con una prognosi di 40 giorni.

La società Murata abbraccia forte il valente tecnico e formula l’augurio di una pronta guarigione convinta che, grazie al suo indomito carattere di vero combattente, riuscirà a superare questo difficile momento.

Siamo certi che i giocatori si impegneranno ancora di più nella fase playoff che inizieranno per il Murata lunedì (il Murata si è piazzato al terzo posto nella stagione regolare) e metteranno sul campo ancora più tenacia per raggiungere quei risultati sportivi per i quali Gabriele insieme ai suoi ragazzi stava lavorando con tanta passione.

Nella foto: Gabriele Cellarosi