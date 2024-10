San Marino. Futsal: San Marino ospiterà le Qualificazioni agli Europei Under 19

Il prossimo 31 ottobre, alle 14:15, avranno luogo i sorteggi della fase preliminare di Qualificazione agli Europei di Futsal U19 e del successivo Main Round. Le sfide internazionali, sviluppate in minitornei di tre o quattro squadre, si giocheranno nelle finestre del 21-26 gennaio (PR) e 25-30 marzo 2025 (MR). Sono 36 le nazionali al via, compresa la Moldavia che ospiterà la fase finale e per questo già certa di un posto nel torneo che assegnerà il titolo continentale.

I Biancazzurrini, alla quarta partecipazione, partiranno dal Preliminary Round e – come in due precedenti occasioni – disputeranno il torneo in casa. Infatti, la Federcalcio di San Marino si è candidata con successo per ospitare le Qualificazioni agli Europei U19, che si disputeranno al Multieventi nella penultima settimana di gennaio 2025. Le date sono ancora da finalizzare, tenendo conto delle disponibilità di alloggio per le quattro delegazioni coinvolte, a mente di altri eventi concomitanti – anche in Romagna. I Titani potranno essere sorteggiati solo nel Gruppo A o nel Gruppo B (in base al momento di estrazione, se come primi o secondi estratti). Condizione che porrebbe San Marino in un gruppo da quattro (A) oppure da tre squadre (B). Impossibile l’abbinamento al Gruppo C per il quale non è stato individuata un’organizzazione ospitante e che sarà determinato tra le squadre coinvolte in quel raggruppamento. I Biancazzurri occupano al 34° posizione del Ranking UEFA delle Nazionali di Futsal U19 davanti all’Estonia, battuta proprio al Multieventi nel 2021.

FSGC