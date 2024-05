San Marino. Futsal, semifinali senza sorprese: in corsa le migliori quattro di regular season

I play-off di campionato hanno confermato il rapporto di forze espresso dalla stagione regolare: solo le prime quattro in graduatoria, infatti, sono rimaste in corsa per aggiudicarsi lo scudetto del futsal sammarinese. Nessun inciampo per il Fiorentino, che rifila un ulteriore 5-1 alla Libertas – chiudendo la stagione dei Granata, comunque più che positiva. È proprio la squadra di Penserini a sbloccare il risultato con Francesco Rossi al 3’, prima della doppietta di Maiani che porta al comando il Fiorentino. I Rossoblù colpiscono a metà ripresa anche con Busignani – che spara poi sul palo il rigore del poker. Poco male per i campioni in carica che nei cinque minuti conclusivi arrotondano con le stoccate vincenti di Stacchini e Serra.

Derby in arrivo, dal momento che il Tre Fiori si è confermato anche nella sfida di ritorno con la Juvenes-Dogana. Più di un’ipoteca il successo maturato all’andata (3-0), che i Gialloblù hanno difeso in un primo tempo a reti inviolate. La ripresa è inaugurata dalla rete di Baldelli, ma per il club di Serravalle risulterà un fuoco di paglia. I gol di Esposito, Toccaceli ed Andreani nell’ultimo quarto di gara fanno infatti calare il sipario sulla cavalcata della Juvenes-Dogana, che si congeda dalla stagione sportiva con la doppietta di Baldelli – a segno anche al 60’ nel 2-3 finale.

Un grande Massimiliano Bernardi trascina la Folgore nella sfida di ritorno con la Virtus. La contesa, dopo il 4-4 dell’andata, si prospettava equilibrata e interessante e così si è confermata in campo. All’iniziale vantaggio di Chezzi ha fatto seguito l’effimero raddoppio di capitan Bernardi: il 2-0 regge infatti un minuto, per effetto dell’acuto di Aruci – fin qui miglior marcatore di post-season con 6 reti. A metà ripresa nuovo allungo Folgore col solito Bernardi, ma Antonelli regala dieci minuti di speranza alla Virtus con l’acuto del 2-3. Purtroppo per i Neroverdi, Bernardi è in stato di grazia e l’iniziativa che lo porta alla tripletta – al 55’ – chiude di fatto conti e discorso qualificazione.

I vicecampioni di San Marino dovranno vedersela con il Murata, che ha superato l’esame La Fiorita. Vittoriosi 3-1 all’andata e potendo contare sul miglior rendimento in stagione regolare, i Bianconeri hanno potuto gestire i tempi dell’incontro. I ragazzi di Gianni Galli erano infatti chiamati ad imporsi con uno scarto di tre reti, ma dopo il vantaggio in coda al primo tempo con Cappelli, i Gialloblù sono incappati in un paio di espulsioni che ne hanno minato le speranze. Al 37’ Cappelli e Bernardi cinque minuti dopo, hanno abbandonato anticipatamente la sfida. Il Murata non ha sfruttato i conseguenti quattro minuti di superiorità numerica, riservandosi di colpire nel finale con De Angelis per il definitivo 1-1 che vale l’accesso in semifinale con la Folgore.

Già lunedì le prime sfide, con ritorno previsto il prossimo 30 maggio. Entrambe le semifinali si disputeranno sul sintetico di Fiorentino: per Murata e Tre Fiori l’obbligo di vincere almeno una delle due gare. Una situazione di perfetto equilibrio al termine della doppia gara, infatti, garantirebbe a Fiorentino e Folgore il pass per l’ennesimo confronto con un trofeo in palio.

Questo il quadro completo delle sfide di quarti di finale e semifinali di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24 | Quarti di finale SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO ANDATA Fiorentino (1) Libertas (9) A1: Ercolani – A2: Zani – A3: Sgrignani 20/05 5-1 Dogana Murata (3) La Fiorita (6) A1: Piccoli – A2: Tonelli – A3: Vandi 20/05 3-1 Fiorentino Folgore (2) Virtus (7) A1: Ilie – A2: Delvecchio – A3: Sgrignani 20/05 4-4 Dogana Tre Fiori (4) Juvenes-Dogana (5) A1: Lerza – A2: D’Adamo – A3: Vandi 20/05 3-0 Fiorentino RITORNO Virtus (7) Folgore (2) A1: Piccoli – A2: Francalanza – A3: Ilie 23/05 2-4 Fiorentino Juvenes-Dogana (5) Tre Fiori (4) A1: Tonelli – A2: Lanuti – A3: Zani 23/05 2-3 Dogana Libertas (9) Fiorentino (1) A1: Notarpietro – A2: Tura – A3: Ilie 23/05 1-5 Fiorentino La Fiorita (6) Murata (3) A1: Naudi – A2: Delvecchio – A3: Zani 23/05 1-1 Dogana Campionato Sammarinese di futsal 2023-24 | Semifinali SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO A Fiorentino (1) Tre Fiori (4) A1: Delvecchio – A2: Ercolani – A3: Vandi 27/05 20:15 Fiorentino Folgore (2) Murata (3) A1: Lerza – A2: Ilie – A3: Vandi 27/05 21:45 Fiorentino R Murata (3) Folgore (2) TBD 30/07 20:15 Fiorentino Tre Fiori (4) Fiorentino (1) TBD 30/05 21:45 Fiorentino

N.B. tra parentesi la posizione di classifica maturata alla fine della stagione regolare

