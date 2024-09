San Marino. Futsal, si riparte: ieri il raduno arbitrale, domani via al Campionato

Dopo la Supercoppa Sammarinese assegnata a metà settimana (Fiorentino-Folgore 3-1, clicca qui), la stagione del futsal è pronta a ripartire anche per arbitri e club non coinvolti dall’incontro vinto di Rossoblù – campioni in carica.

Nella giornata di ieri, presso il San Marino Stadium, si è tenuta la riunione tecnica prestagionale dedicata agli ufficiali di gara. Massimo Nanni (CAN San Marino) ha toccato i punti focali della preparazione di incontri ufficiali, catalizzando poi l’attenzione sugli emendamenti regolamentari proposti per la stagione in corso – avviando contemporaneamente il tema delle disposizioni tecniche.

Prima di una breve pausa, il saluto del Presidente della FSGC Marco Tura e del Segretario Generale Luigi Zafferani, che hanno augurato a tutti i presenti il meglio per una stagione impegnativa e – auspicabilmente – ricca di soddisfazioni. Non l’unico ospite d’eccezione, dal momento che anche Andrea Farabini, Vicepresidente della Divisione Calcio a 5 della FIGC e Delegato UEFA per il futsal, ha preso parte ai lavori. Subito dopo il coffee break, è proseguito il dialogo sugli emendamenti regolamentari e le disposizioni tecniche, che ha tenuto banco anche dopo pranzo. Non prima, però, di un momento di svago e puro team building che ha coinvolto tutti gli ufficiali di gara sammarinesi.

A metà pomeriggio si è proceduto con la match analysis dell’incontro tra Fiorentino e Folgore di mercoledì scorso che ha visto all’opera D’Adamo, Piccoli, Ilie e Lerza – designati per la Supercoppa Sammarinese. Un ultimo spunto di condotta a favore degli osservatori arbitrali ha di fatto chiuso il raduno tecnico per gli arbitri di futsal, che già avevano sostenuto i test fisici ed atletici con i colleghi del calcio a undici a fine agosto.

Se gli arbitri scalpitano per la ripresa dell’attività, non si può dire altrimenti per i club impegnati già domani e mercoledì sera con la prima giornata di Campionato Sammarinese. Di tutte, solo La Fiorita dovrà attendere il secondo turno per il debutto stagionale. A Fiorentino subito una sfida affascinante: i campioni in carica incroceranno la Virtus, una delle formazioni maggiormente rafforzatesi nel mercato estivo, che in parte ha attinto proprio dai Rossoblù. A seguire toccherà a Tre Fiori e Faetano, sul medesimo campo.

A Dogana un Pennarossa, rinnovato negli interpreti e nelle ambizioni, misurerà il proprio grado di preparazione con una delle sorprese più liete della passata stagione. La Juvenes-Dogana di Levani, quest’anno, sarà infatti osservata speciale. Folgore-Cailungo chiuderà il programma di incontri sul sintetico adiacente allo stadio “Ezio Conti”.

Si giocherà a Domagnano, invece, Libertas-Murata. Partenza in salita per i Granata, che saranno alle prese con una squadra costruita per vincere. Del resto, il ritorno di Protti e Busignani in bianconero non permette certo di approcciare a fari spenti la corsa al titolo. Domagnano-San Giovanni è il primo di due incontri indoor di questa settimana: infatti, anche l’incontro infrasettimanale che segnerà il debutto stagionale di Tre Penne e Cosmos avverrà al chiuso. In entrambi i casi, sarà il Multieventi ad ospitare le due gare delle 21:45.

Questo il programma della 1° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 1. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Fiorentino Virtus A1: Tonelli – A2: Lanuti 23/09 20:15 Fiorentino Tre Fiori Faetano A1: Lanuti – A2: Tonelli 23/09 21:45 Fiorentino Pennarossa Juvenes-Dogana A1: Piccoli – A2: Ilie 23/09 20:15 Dogana Folgore Cailungo A1: Ilie – A2: Piccoli 23/09 21:45 Dogana Libertas Murata A1: Vandi – A2: Zani 23/09 21:15 Domagnano Domagnano San Giovanni A1: Zani – A2: Vandi 23/09 21:45 Multieventi Tre Penne Cosmos A1: Notarpietro – A2: Delvecchio 25/09 21:45 Multieventi Turno di riposo La Fiorita

FSGC | Ufficio Stampa