San Marino. Futsal: spettacolare pareggio tra Virtus e Folgore nell’andata dei quarti

Si sono disputati ieri gli incontri di andata dei quarti di finale di Campionato Sammarinese di futsal, che hanno portato in dote tre successi delle squadre entrate a questo livello della competizione ed un pareggio scoppiettante. È piuttosto probabile che la prima semifinale sarà un derby, precisamente quello del Castello di Fiorentino. Se per i Rossoblù – campioni in carica – il duello con la Libertas pareva già segnato in partenza, merita di essere sottolineata la vittoria del Tre Fiori ai danni della Juvenes-Dogana. Un successo maturato nel finale, considerato che al 55’ il risultato era ancora fermo sullo 0-0: negli ultimi 300 secondi più recupero la bilancia ha iniziato però a pendere chiaramente dalla parte dei Gialloblù, che hanno ipotecato il passaggio del turno con la doppietta di Burioni ed il tris ad opera di Simoncini. Finale amaro per la Juvenes-Dogana, che aveva passato indenne anche due minuti di inferiorità numerica per l’espulsione di Elia Cecchetti al 40’. Al ritorno servirà un miracolo sportivo ai ragazzi di Levani, cui è richiesta una vittoria con almeno quattro reti di vantaggio: diversamente, sarà il Tre Fiori – che in regular season ha chiuso davanti in classifica – a superare il turno.

Il Fiorentino ha messo le mani sulla semifinale, superando la Libertas per 5-1. I campioni in carica hanno ipotecato il successo nel primo tempo, chiuso con quattro gol all’attivo dagli uomini di Michelotti. Maiani sblocca l’incontro, la tripletta di Busignani lo chiude. In avvio di ripresa Casadei rendere superlativo il poker rossoblù, mentre Covi onora la bandiera della Libertas.

Importante successo del Murata nella sfida con La Fiorita. I Bianconeri, terzi in stagione regolare, hanno piazzato lo scatto decisivo nella ripresa. La prima frazione di gara è infatti terminata sul punteggio di 1-1, con Danny Gasperoni a replicare a Moretti. Il nazionale sammarinese si è poi ripetuto al 37’, anticipando di un paio di minuti la rete di Belloni per il 3-1 finale. La squadra è guidata in questo finale di stagione da Spada, chiamato a sostituire Cellarosi – a lui e alla sua compagna la FSGC augura una pronta guarigione dopo il serio incidente stradale che li ha coinvolti. La Fiorita si ritrova con le spalle al muro: per approdare in semifinale sarà necessario battere il Murata con tre o più reti di vantaggio nella gara di ritorno. Incontro quest’ultimo che vedrà la direzione dell’internazionale maltese Andrea Naudi, insieme a Delvecchio.

L’iniziativa, che rientra all’interno del progetto Referee Exchange tra piccole federazioni europee, coinvolgerà anche Danilo Francalanza. Anch’egli in arrivo da Malta, arbitrerà Virtus-Folgore insieme a Piccoli. Giovedì sarà il club di Falciano a partire con un leggero vantaggio, dovuto al miglior piazzamento in graduatoria nel corso della regular season. Per il resto, i Neroverdi hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari con la squadra di Zonzini che ha recentemente messo le mani sulla Titano Futsal Cup. Emozionante botta e risposta, fin dalle primissime battute: al vantaggio di Morri ha risposto subito Aruci, mentre il ribaltone firmato da Paolini è stato neutralizzato dal secondo acuto di Morri – due minuti più tardi. All’intervallo il punteggio è di 3-3, merito di Carlini e capitan Bernardi. Nella ripresa la Folgore mette la testa avanti per la seconda volta, ma ancora Aruci – a sette minuti dal termine – permette alla Virtus di impattare nel punteggio. Alla squadra di Pollini servirà un successo per regalare la più grande sorpresa di questi play-off scudetto, nella gara di ritorno di giovedì 26 maggio. Anche un semplice pareggio – infatti – qualificherebbe la Folgore.

Questo il programma completo delle sfide dei Quarti di finale dei playoff di Campionato Sammarinese di futsal, con il ritorno calendarizzato per giovedì 23 maggio:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24 | Quarti di finale SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO ANDATA Fiorentino (1) Libertas (9) A1: Ercolani – A2: Zani – A3: Sgrignani 20/05 5-1 Dogana Murata (3) La Fiorita (6) A1: Piccoli – A2: Tonelli – A3: Vandi 20/05 3-1 Fiorentino Folgore (2) Virtus (7) A1: Ilie – A2: Delvecchio – A3: Sgrignani 20/05 4-4 Dogana Tre Fiori (4) Juvenes-Dogana (5) A1: Lerza – A2: D’Adamo – A3: Vandi 20/05 3-0 Fiorentino RITORNO Virtus (7) Folgore (2) A1: Piccoli – A2: Francalanza – A3: Ilie 23/05 20:15 Fiorentino Juvenes-Dogana (5) Tre Fiori (4) A1: Tonelli – A2: Lanuti – A3: Zani 23/05 20:15 Dogana Libertas (9) Fiorentino (1) A1: Notarpietro – A2: Tura – A3: Ilie 23/05 21:45 Fiorentino La Fiorita (6) Murata (3) A1: Naudi – A2: Delvecchio – A3: Zani 23/05 21:45 Dogana

N.B. tra parentesi la posizione di classifica maturata alla fine della stagione regolare

