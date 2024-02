San Marino. Futsal: super Busignani trascina la Nazionale al successo contro la Svizzera

Altri quattro gol per la Nazionale di futsal alla February Cup di Labin. E stavolta il bottino è quello pieno. Non servono rimonte per avere ragione della Svizzera, sotto nel punteggio per tutta la gara e in grado di mettere un po’ di pressione ai ragazzi di Osimani solo nella parte finale del secondo tempo, dopo essere stata costretta, ad un certo punto, a far fronte addirittura ad uno 0-3. I Titani, però, non sbandano. Sulla sirena arriva anche il rigore che Busignani tramuta nel sigillo definitivo, regalando a sé stesso il quarto gol di giornata, il sesto complessivo nel torneo e, soprattutto, una bella e meritata vittoria alla Selezione del Titano dopo il pareggio del giorno precedente con Malta.

Impiegano 39’’ effettivi, i Biancoazzurri, per mettere la partita sui binari più graditi. Aaron Kagi è bravo a schermare Moretti nel tu per tu, ma poi capitola sulla rasoiata di Busignani che giunge dalla rimessa laterale immediatamente successiva. Al 3’ San Marino raddoppia: Busignani intercetta un passaggio pigro di Bukcson e si presenta davanti ad Aaron Kagi, superato con una staffilata rasoterra che gonfia la rete dopo essere passata sotto le gambe dell’estremo elvetico. Un tiro forte, angolato e a fil di parquet è anche quello che dà alla Selezione sammarinese la rete del tris in avvio di ripresa. Pasqualini batte il corner per Busignani, che dalla media distanza individua ancora una volta l’angolo giusto per fare 3-0 e tripletta personale. Negli ultimi 10’ effettivi la Svizzera fa un serio tentativo di rimonta. Il destro potente di Silverio e il tiro libero di Elias Kagi scrivono un 2-3 la Nazionale di Osimani protegge con grinta e lucidità fino alla fine. Anzi, fin quasi alla fine, perché una frazione di secondo prima del suono della sirena Elias Kagi abbatte Franciosi in area. La squadra arbitrale – di cui parte anche il sammarinese Laurentiu Ilie come terzo – fa battere il calcio di rigore, che Busignani non fallisce, aggiornando per l’ultima volta il tabellino e lanciando la Selezione biancoazzurra con entusiasmo moltiplicato verso il terzo impegno del torneo, calendarizzato per oggi alle 16:00. Avversaria, la Danimarca.

Futsal Week February Cup| San Marino – Svizzera 4-2

SAN MARINO

Pazzini, Pasqualini, Busignani, Moretti, Ercolani

A disposizione: Protti, Toccaceli, Franciosi, Cavalli, Zafferani, Ceccoli, Belloni, Mattioli, Bacciocchi, Geri

Allenatore: Roberto Osimani

SVIZZERA

A. Kagi, Kiser, Marcoyannakis, Jaggi, Florin

A disposizione: Kei, E. kagi, Ljamari, Silverio, Barreira, Lanzendorfer, Von Felten, Buckson, Moreira, Schmid

Allenatore: Joao Pinto

Arbitro 1: Daniel Vigtogt Sorensen

Arbitro 2: Andrea Naudi

Arbitro 3: Laurentiu Ilie

Cronometrista: Dragan Župan

Ammoniti: Kiser, Pazzini, Moreira

Marcatori: 0’:39’’, 2’:48’’ 21’:41’’ e 40’:00’’ Busignani, 32’:11’’ Silverio, 33’:17’’ E. Kagi