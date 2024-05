San Marino. Futsal: Tre Fiori ai quarti, la Libertas sorpassa il Tre Penne al traguardo

Giochi fatti per quel che riguarda la regular season di Campionato Sammarinese di futsal. È il Tre Fiori a chiudere al quarto posto e a guadagnare l’accesso diretto ai quarti di finale, demandando a Juvenes-Dogana e La Fiorita il passaggio intermedio dal Turno Preliminare.

I ragazzi di Bugli travolgono il Faetano col punteggio di 8-2: nel primo tempo c’è il vantaggio di Verri, l’autorete di Beinat e l’acuto di Toccaceli (in situazione di superiorità numerica per l’espulsione di Zafferani), inframezzato dal momentaneo 1-2 a cura di Bartolini. Nella ripresa raddoppiano il bottino personale sia Verri che Toccaceli, mentre Simoncini cala una doppietta che – insieme alla rete di Filippo Burioni – portano ad otto le marcature del club di Fiorentino. Guidi alleggerisce il passivo al 53’ per il Faetano, mentre Muscioni – fronte Tre Fiori – viene espulso al 58’ a risultato acquisito. Salterà l’andata dei quarti di finale, al pari di Samuel Toccaceli, ammonito in regime di diffida.

La Juvenes-Dogana infila la nona vittoria consecutiva rifilando due reti per frazione di gioco al Domagnano. Le doppiette di Alessandro Zonzini e Baldelli stendono i Lupi, che restano a secco di reti segnate. Prossimo avversario dei Giallorossi, al Turno Preliminare, la Libertas. I Granata stanno attraversando un buon momento di forma, tanto da imporre pareggio a La Fiorita: Davide Rossi e Cola – quest’ultimo a tempo scaduto – neutralizzano la doppietta di capitan Bernardi nel 2-2 finale.

Un punto prezioso per il club di Borgo Maggiore, che si mette alle spalle il Tre Penne. Il Murata è padrone del derby del Castello di Città, vinto autorevolmente 6-1: oltre alla doppietta di Mattioli, a segno anche El Attar, Ghiotti, Belloni e Rossi. Di Ercolani la rete della bandiera del Tre Penne, a due minuti dal termine dei tempi regolamentari.

Larghissimi successi per Fiorentino, Folgore e Virtus. La capolista chiude la stagione regolare con 77 punti in 28 partite, battendo in coda il Pennarossa col punteggio di 9-2. Tripletta per Busignani e doppietta per Casadei, che si uniscono alle marcature di Bacciocchi, Stacchini, Serra e Gasperoni. Per il Pennarossa a segno Rosa e Ciacci. I campioni in carica torneranno in campo giovedì sera per la finale di Titano Futsal Cup, dove affronteranno la Folgore (Multieventi, ore 21:15). I ragazzi di Zonzini non sono stati da meno, battendo 10-1 il Cailungo: equamente distribuite nei due tempi le reti, tra cui si segnalano le marcature multiple di Tassitano (tripletta) e Pasqualini (doppietta). A referto anche Pellegrini, Chezzi, Ercolani, Bernardi e Geri, oltre a Thomas Vitillo – autore del gol della bandiera del Cailungo al 44’.

Serata-record per la Virtus, che gonfia la porta del San Giovanni dodici volte mandando in gol nove giocatori diversi. Sono sei in ogni frazione di gara le reti neroverdi: nel primo tempo anche gli autogol di Zafferani e Giacobbi, oltre alla doppietta di Pazzaglia e le stoccate di Tamagnini e Toccaceli. Vanno segnalate le espulsioni di Ugolini e Zonzini nel San Giovanni, che hanno imposto il medesimo quintetto per 48 minuti a mister Corbelli. Nel secondo tempo arrivano le gioie personali per Sensoli, Selva, Pascucci, Carlini, Aruci e Lonfernini. Prima dell’incontro è stato osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa del padre di Pietro Gasperoni, dirigente della Virtus.

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 30. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Murata Tre Penne A1: Lerza – A2: Tonelli 06/05 6-1 Fiorentino Domagnano Juvenes-Dogana A1: Tonelli – A2: Lerza 06/05 0-4 Fiorentino La Fiorita Libertas A1: Lanuti – A2: Piccoli 06/05 2-2 Dogana San Giovanni Virtus A1: Piccoli – A2: Lanuti 06/05 0-12 Dogana Faetano Tre Fiori A1: Ilie – A2: Zani 06/05 2-8 Acquaviva Pennarossa Fiorentino A1: Zani – A2: Ilie 06/05 2-9 Acquaviva Cailungo Folgore A1: Sgrignani – A2: Ercolani 06/05 1-10 Domagnano Turno di riposo Cosmos

Sulla scorta dei risultati maturati ieri sera, vanno a comporsi gli accoppiamenti all’altezza del Turno Preliminare dei play-off. Le quattro squadre che emergeranno dalla doppia sfida raggiungeranno Fiorentino, Folgore, Murata e Tre Fiori nel tabellone dei quarti di finale. Vale la pena ricordare che in caso di perfetta parità nel punteggio aggregato al termine della partita di ritorno, sarebbe la squadra meglio piazzata a superare il turno. Una regola che vale anche nelle fasi successive del torneo, finali escluse.

Questi gli abbinamenti nel Turno Preliminare del Campionato Sammarinese di futsal 2023-24:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, Turno Preliminare SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Juvenes-Dogana Pennarossa TBD 13/05 20:15 Fiorentino Virtus Tre Penne TBD 13/05 20:15 Dogana La Fiorita Cosmos TBD 13/05 21:45 Fiorentino Domagnano Libertas TBD 13/05 21:45 Dogana Cosmos La Fiorita TBD 16/05 20:15 Dogana Libertas Domagnano TBD 16/05 20:15 Fiorentino Pennarossa Juvenes-Dogana TBD 16/05 21:45 Dogana Tre Penne Virtus TBD 16/05 21:45 Fiorentino

