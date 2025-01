San Marino. Futsal: tris della Folgore che sale al 7° posto

La sfida che chiude il 16° turno di Campionato Sammarinese di futsal sorride alla Folgore che si impone per 3-1 sul Cailungo e sale così al settimo posto in classifica. Le reti della sfida del Multieventi arrivano tutte nel primo tempo. Passano pochi minuti e la gara si sblocca: Bacciocchi imbuca per Mularoni che avanza e poi colpisce, Giulianelli respinge ma sulla ribattuta arriva Ercolani che controlla e insacca a porta sguarnita. Il Cailungo però reagisce immediatamente: Burgagni recupera in linea mediana e avanza, con l’esterno serve poi Elia Sarti che in diagonale fa 1-1. Folgore che non ci sta e al 22’ rimette il naso avanti: Casali trova l’ottimo corridoio per Bacciocchi il quale batte Giulianelli in uscita. Poco prima del riposo ecco il 3-1 della squadra di Falciano che va a riposo sul doppio vantaggio: ottimo scambio tra Mularoni e Ercolani con quest’ultimo che da buona posizione preferisce servire comodamente il compagno vicino Taddei il quale non può fallire il tris. Nella ripresa non arrivano altre reti, soprattutto per merito di Giulianelli che salva i Rossoverdi in più di un’occasione.

Poco importa alla Folgore che mantiene il 3-1 sino al termine e registra così il primo successo del 2025. Altro stop per il Cailungo, fermo in classifica al 13° posto.

Questo il quadro completo della 16° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 16. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Pennarossa A1: D’Adamo – A2: Tura 27/01 2-4 Fiorentino Faetano Tre Fiori A1: Tura – A2: D’Adamo 27/01 2-2 Fiorentino Virtus Fiorentino A1: Vandi – A2: Delvecchio 27/01 7-1 Dogana San Giovanni Domagnano A1: Delvecchio – A2: Vandi 27/01 0-3 Dogana Murata Libertas A1: Zani – A2: Zaghini 27/01 23-0 Domagnano Cosmos Tre Penne A1: Ercolani – A2: Sgrignani 28/01 2-2 Pal. Acquaviva Cailungo Folgore A1: Ilie – A2: Lerza 29/01 1-3 Multieventi Turno di riposo: La Fiorita

Qui per la classifica aggiornata

FSGC